Soulframe Preludes aperto a tutti su PC con i lupi cavalcabili

Digital Extremes ha deciso di aprire le porte di Soulframe Preludes a tutti i giocatori PC a partire da venerdì 6 novembre, eliminando l’obbligo di invito che finora limitava l’accesso al test in fase Alpha. Insieme a questa novità arriva anche un aggiornamento corposo che introduce i lupi cavalcabili e rivede in modo importante la progressione. Lo studio canadese, impegnato nello sviluppo di questo action RPG fantasy, ha voluto chiarire subito un punto. Non si tratta della versione finale del gioco e nemmeno di un lancio su Steam o console. L’accesso passerà ancora dal launcher dedicato, scaricabile dal sito ufficiale di Soulframe. Il programma Founders resterà attivo, però acquistarlo non sarà più necessario per partecipare al test.

Soulframe Preludes: matchmaking e gioco cooperativo al centro dei lavori

L’annuncio è accompagnato dalla presentazione di Preludes 17: Verse of the Veilands, e durante un’anteprima riservata alla stampa gli sviluppatori hanno risposto a una domanda sulle attività di gruppo e sulla possibilità di rendere più semplice l’esperienza condivisa. Il lead designer Scott McGregor e il direttore creativo Geoff Crookes hanno spiegato che il gioco nasce proprio con un’anima cooperativa e che il matchmaking è uno dei fronti su cui il team sta concentrando gli sforzi. Già in passato erano stati aggiunti gli alberi del mondo, una sorta di punto di ritrovo pensato per far incontrare i giocatori.

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Secondo quanto raccontato, si sta lavorando anche al matchmaking per i dungeon e per le diverse Votive, cioè le missioni del gioco. Non è detto però che questa funzione riesca a entrare già in Preludes 17. Gli sviluppatori hanno ammesso che ci sono sempre elementi in lavorazione e che la spinta più decisa verso il gioco di gruppo potrebbe arrivare con l’aggiornamento successivo. Quindi niente conferme su raid o contenuti dedicati esclusivamente ai gruppi, ma un impegno chiaro a migliorare il matchmaking pubblico come priorità a breve termine e non come obiettivo lontano.

Regioni da purificare e Votive più facili da seguire

Verse of the Veilands cambia anche il modo in cui si avanza nella terra di Midrath. Dopo lo scontro con il Torment Stag, gli Envoy cominceranno a recuperare le regioni colpite dalla corruzione Ode’n. I sifoni prosciugano l’energia del territorio rendendo le zone più ostili e sconvolgendo fauna, risorse e attività. Per invertire la situazione bisogna completare le Votive e collaborare con i rappresentanti delle enclavi locali, accumulando energia, imparando il canto sacro della regione e infine purificando il sifone.

Il recupero di un’area non è soltanto una questione estetica. Tornano gli animali e attività come la pesca e gli eventi stagionali, mentre le zone guarite offrono bottino e risorse differenti. Per il team è un modo per rafforzare il ruolo del giocatore come guaritore e dare un peso duraturo alle sue azioni. Anche il sistema delle Votive è stato rivisto, perché diversi giocatori apprezzavano le missioni iniziali ma poi faticavano a capire cosa fare. Una volta incontrato il rappresentante dell’enclave, le missioni si potranno accettare direttamente dalla mappa del mondo. Nuovi testi e nuovo doppiaggio daranno inoltre a questi personaggi un ruolo più integrato nell’avventura.

Lupi cavalcabili, un nuovo Patto e contenuti stagionali

Chi ha cresciuto i cuccioli di lupo potrà finalmente trasformarli negli Omen Wolves cavalcabili. Serve però avanzare nei Veilands per ottenere la ricetta del Barn Biscuit e poi prepararla con Verminia. La crescita del cucciolo resta una scelta del giocatore e non avviene in automatico. Tra le altre aggiunte in programma c’è Ode Shrike, un Patto ispirato alla figura del cacciatore di frodo e basato su trappole e inganni, insieme a nuove armi e armature, varianti dei nemici, nuovi pesci e aggiornamenti alla generazione delle caverne. Tornerà anche l’evento stagionale con ricompense inedite.

La notizia più rilevante resta comunque la caduta della barriera d’ingresso, dato che chiunque su PC potrà unirsi allo sviluppo di Soulframe mentre il team continua a rifinire progressione, combattimenti e gioco cooperativo sulla base dei riscontri della community. Per ora non esiste ancora una data per l’uscita completa e non ci sono notizie su eventuali versioni per console.

Fonte: TecnoAndroid