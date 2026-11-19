Una campagna su larga scala ha preso di mira GitHub sfruttando 4.837 account compromessi per rubare i segreti di GitHub Actions e le credenziali cloud custodite in decine di migliaia di repository. L’operazione, battezzata wfx-loot, si basa su workflow malevoli capaci di infilarsi nei processi di automazione degli sviluppatori. Non tutti i progetti presi di mira hanno eseguito davvero il codice dannoso, ma i ricercatori hanno confermato il furto di segreti da almeno 1.835 obiettivi.

Tra gli account violati ce ne sono alcuni riconducibili a organizzazioni della classifica Fortune 100, alla General Services Administration statunitense, al governo francese, a Nextcloud e a WebdriverIO. Secondo Aikido, società specializzata nella sicurezza delle applicazioni, circa 50 di questi profili sembrano avere anche diritti di pubblicazione su altri ecosistemi open source e indici di pacchetti come npm, PyPI, Go, crates e Packagist. Un dettaglio che allarga parecchio il perimetro del rischio legato a GitHub.

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Come è partito l’attacco ai repository

Tutto è cominciato intorno alle 12:45 UTC del 10 novembre 2026. L’aggressore ha usato le credenziali sottratte per sondare 61.764 repository e capire se disponeva dei permessi di scrittura necessari a iniettare codice. Lo strumento scelto per questi test erano delle pull request intitolate “docs: dependency audit notes”, camuffate da innocue note di revisione delle dipendenze. Il 92% di queste richieste risulta ancora aperto, segno che i legittimi proprietari non si sono accorti di nulla.

Una volta ottenuto l’accesso veniva consegnato uno script di shell da 1.500 righe progettato apposta per sottrarre credenziali. Le strade percorse erano tre: modificare un workflow di GitHub Actions già esistente, aggiungerne uno nuovo su un ramo dalla vita brevissima oppure piazzare un hook di installazione npm.

Cosa raccoglieva lo script e come spariva ogni traccia

L’elenco dei dati cercati è lungo. Si parte dalle variabili e dai segreti di GitHub Actions, compresi GITHUB_TOKEN, token OIDC e token di runtime, per arrivare alle credenziali cloud di AWS, Azure e Google Cloud, incluse quelle esposte tramite i metadati delle istanze sui runner self hosted. Nel mirino finivano poi le chiavi di sviluppo e infrastruttura legate a Git, SSH, GPG, Docker, Kubernetes, npm, PyPI, Vault e Terraform, oltre agli accessi a servizi di intelligenza artificiale e strumenti per programmatori come OpenAI, Anthropic, Gemini, Hugging Face, Cursor e GitHub Copilot. Venivano setacciati anche variabili d’ambiente, file .env, chiavi private, keystore, cronologie della shell, memoria dei processi, file del repository, commit recenti e artefatti dei workflow.

Il codice però non si limitava a raccogliere. Lo script era in grado di scambiare i token OIDC di GitHub con sessioni temporanee su AWS, Azure e GCP, ottenendo così un’escalation dei privilegi. Su AWS poteva concatenare ulteriori ruoli IAM presenti nel repository per creare credenziali a lunga durata destinate agli utenti IAM, mentre su GCP sfruttava le credenziali degli account di servizio per impersonare altre identità. Dove i permessi lo consentivano riusciva anche a garantirsi un accesso persistente, generando credenziali durature o modificando le policy di identità e attendibilità nel cloud.

Il bottino veniva compresso in archivi tar e spedito tramite HTTP POST a uno dei due endpoint controllati dall’attaccante. Nella fase finale l’aggressore annullava in fretta le modifiche e cancellava esecuzioni e log dei workflow, il tutto in meno di un minuto secondo quanto ricostruito da Aikido.

Pacchetti contaminati e contromisure

La pubblicazione automatica ha finito per trasportare il codice malevolo anche dentro alcuni pacchetti software, cioè un pacchetto Packagist di digitalelvis nella versione 3.14.3 e due versioni di un modulo Go di onuragtas, la v1.0.278 e la v1.0.280. Per i ricercatori l’obiettivo principale della campagna wfx-loot restava comunque il furto dei segreti di CI, mentre le release dei pacchetti sarebbero soltanto un effetto collaterale dell’automazione. Sono emerse inoltre alcune sovrapposizioni con la campagna GhostAction del 2025.

Ai proprietari dei repository viene consigliato di cercare il ramo wfx-docs, la pull request usata come sonda ed eventuali buchi nella numerazione delle esecuzioni dei workflow. Dove l’esecuzione del payload risulta confermata, tutti i segreti e i ruoli cloud accessibili ai workflow coinvolti vanno considerati compromessi e sottoposti a rotazione immediata.

Fonte: TecnoAndroid