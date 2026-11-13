Scienza, gli scienziati divisi sul suo significato: lo studio

Chi ama la scienza di solito non ha grandi dubbi su cosa significhi questa parola. Con qualche sfumatura, si tratta della ricerca ordinata di verità oggettive. Le cose cambiano quando a cercare una definizione di scienza sono gli stessi scienziati, perché chi fa ricerca per mestiere non sempre concorda su cosa vada inteso con quel termine né su quale sia esattamente il suo scopo.

Il paradosso non è certo nuovo. Alla domanda su cosa sia la scienza la risposta più comune resta quasi sempre “dipende da chi la pone”. Un recente studio pubblicato su Royal Society Open Science ha però mostrato con una certa evidenza fino a che punto i ricercatori possano trovarsi in disaccordo sul significato della parola e sugli obiettivi della loro stessa attività.

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Per esplorare queste divergenze le ricercatrici Marina Dubova e Qiawen E. Liu hanno raccolto le risposte di 92 scienziati provenienti da discipline diverse e di 99 persone della popolazione generale negli Stati Uniti. A tutti sono state presentate 18 metafore sulla scienza e ciascun partecipante doveva indicare quanto si trovasse d’accordo con ogni descrizione, usando una scala di sette punti.

Scienziati e pubblico guardano alla ricerca in modo diverso

I risultati raccontano una storia piuttosto chiara. Gli scienziati hanno idee decisamente più varie rispetto al pubblico generale su cosa voglia dire fare scienza. Si sono mostrati anche più prudenti nell’accettare definizioni assolute e tendevano a riconoscere i limiti dei metodi scientifici, l’incertezza dei risultati e il peso della creatività nella produzione di conoscenza.

Qualche numero aiuta a capire meglio. Il 96% del pubblico si è detto d’accordo con l’idea che la scienza sia una ricerca della verità, una visione condivisa anche dall’83% degli scienziati. Il quadro cambia sensibilmente quando si passa all’immagine della scienza come uno specchio della realtà. Qui l’adesione tra i ricercatori si è fermata al 42%, mentre tra i non addetti ai lavori ha raggiunto il 72%.

La stessa distanza è emersa anche dall’analisi statistica. Le autrici hanno confrontato le risposte dei partecipanti per capire quanto coincidessero i rispettivi modi di intendere la scienza. Le opinioni del pubblico seguivano schemi molto simili tra loro, quelle degli scienziati erano invece assai più eterogenee. La differenza è risultata statisticamente significativa e rafforza una conclusione precisa: almeno tra le persone coinvolte nello studio, chi si dedica alla ricerca per professione ha una visione meno uniforme di cosa significhi fare scienza.

Come i cuochi davanti ai fornelli

Per spiegare il fenomeno Dubova ricorre a un paragone con il mondo della cucina. Qualcosa di simile, secondo la ricercatrice, potrebbe accadere tra gli chef quando provano a definire cosa voglia dire cucinare. I professionisti sviluppano approcci personali grazie all’esperienza accumulata negli anni e proprio per questo non condividono necessariamente le stesse idee su come svolgere il proprio lavoro.

Il disaccordo tra ricercatori non riguarda soltanto la definizione della loro attività. Un’indagine condotta nel 2025 su oltre 1.600 tra studiosi e appassionati di fisica ha messo in luce profonde divergenze di opinione su alcune delle grandi domande sull’universo. Dalla natura della materia oscura alla gravità quantistica, fino all’origine del tempo, i partecipanti erano ben lontani dal trovare un ampio consenso sulle possibili spiegazioni. Delle undici domande poste, soltanto due hanno ottenuto una risposta condivisa dalla maggioranza.

Fonte: TecnoAndroid