Oceano Pacifico: un ecosistema intatto brulica di vita, per ora

Lontano da tutto, in un angolo remoto dell’oceano Pacifico, sopravvive uno degli ultimi ecosistemi praticamente incontaminati dall’uomo. E la notizia, almeno per adesso, è di quelle che fanno piacere: in quel tratto di mondo isolato da migliaia di chilometri d’acqua la vita sembra cavarsela piuttosto bene. Anzi, brulica. Il dettaglio che però non va trascurato è nascosto in due parole che accompagnano il quadro generale, ovvero per ora.

Parlare di un ambiente rimasto quasi intatto significa descrivere qualcosa di sempre più raro. La presenza umana ha raggiunto quasi ogni angolo del pianeta e trovare un luogo dove la natura segue ancora i propri ritmi senza interferenze evidenti è diventato un fatto eccezionale. Per questo un ecosistema incontaminato come quello individuato nel Pacifico assume un valore particolare, perché mostra come potrebbe apparire un ambiente lasciato in pace.

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Un ecosistema lontano da tutto che continua a vivere

La prima cosa che colpisce è proprio la distanza. Trovarsi a miglia e miglia da qualsiasi altro posto non è soltanto una curiosità geografica, è in buona parte il motivo per cui quell’area è rimasta così com’è. L’isolamento funziona come una sorta di barriera naturale, che tiene lontane molte delle pressioni che altrove hanno modificato in profondità gli equilibri ambientali.

Il risultato è un luogo dove la biodiversità appare in buona salute. L’immagine che viene fuori è quella di un ambiente vivace, pieno di attività, dove le diverse forme di vita sembrano prosperare senza particolari difficoltà. Non si tratta di un paradiso sospeso nel tempo, ovviamente, ma di un sistema che funziona e che finora è riuscito a mantenersi in equilibrio.

Ed è proprio questo a renderlo così interessante. Un habitat rimasto praticamente intatto diventa una specie di termine di paragone, utile per capire come si comportano gli ecosistemi quando non subiscono l’impatto diretto delle attività umane. In un’epoca in cui gran parte degli ambienti naturali porta i segni di qualche intervento, avere a disposizione un esempio del genere è tutt’altro che scontato.

Perché quel “per ora” pesa così tanto

La parte rassicurante del racconto, comunque, si accompagna a una nota di prudenza difficile da ignorare. Dire che un ambiente è ancora pieno di vita “per il momento” lascia intendere che la sua condizione non sia affatto garantita nel lungo periodo. La salute di questo ecosistema remoto è una fotografia del presente, non una promessa per il futuro.

Anche i luoghi più lontani, del resto, non sono del tutto al riparo. L’isolamento offre una protezione importante ma non assoluta, e quell’avverbio temporale suona quasi come un avvertimento. Il fatto che un’area sia rimasta incontaminata fino a oggi non significa che resterà tale per sempre. Al momento il quadro resta comunque positivo. In mezzo al Pacifico, lontano da tutto e da tutti, uno degli ultimi ecosistemi quasi intatti del pianeta continua a brulicare di vita e a mostrarsi in buona forma, almeno per adesso.

Fonte: TecnoAndroid