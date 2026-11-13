MediaWorld passa a JD per 1,335 miliardi, ma il marchio resta

JD ha completato l’acquisizione di MediaWorld attraverso un’operazione che vale complessivamente 1,335 miliardi di euro. Il gruppo ha infatti rilevato il 59,8% di Ceconomy AG, la società tedesca che controlla le catene di elettronica MediaMarkt e MediaWorld, e insieme al partner Convergenta arriva ora a detenere l’85,2% del capitale. L’obiettivo dichiarato è accelerare la trasformazione digitale, senza toccare né i marchi né il management. Si tratta di un passaggio di proprietà importante per uno dei nomi più conosciuti nella vendita di elettronica di consumo, che in Italia ha da sempre l’insegna MediaWorld mentre nel resto d’Europa opera soprattutto con il marchio MediaMarkt. Per chi frequenta quei negozi, almeno sulla carta, l’esperienza d’acquisto non dovrebbe subire scossoni immediati, visto che l’impostazione comunicata prevede la continuità sia delle insegne sia della squadra dirigente.

Come si è arrivati all’85,2% di Ceconomy

La strada scelta da JD per entrare in forze nel capitale di Ceconomy è stata quella dell’offerta pubblica di acquisto. Un percorso che ha portato il colosso a mettere sul tavolo 1,335 miliardi di euro in totale per assicurarsi il 59,8% della società tedesca. Una cifra rilevante, che dà la misura di quanto il gruppo creda nel valore delle due catene e nella loro presenza sul mercato europeo.

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Il dato che conta davvero però è quello complessivo. Sommando la quota appena acquisita a quella riconducibile all’alleanza con Convergenta, la partecipazione congiunta sale all’85,2% del capitale di Ceconomy. In pratica oltre quattro quinti della società fanno ora capo a questo asse, che si ritrova così con un controllo ampio e solido sulla holding che gestisce MediaMarkt e MediaWorld. Numeri di questo tipo non lasciano molto spazio ai dubbi su chi abbia in mano il timone. La percentuale raggiunta consente al nuovo azionariato di guidare le scelte strategiche del gruppo con una certa libertà, ed è proprio su questa base che si innesta il progetto annunciato per i prossimi passi.

Trasformazione digitale ma marchi e management restano gli stessi

Il senso dell’operazione ruota attorno a una parola chiave ben precisa, cioè la trasformazione digitale. L’intenzione di JD e del suo partner è quella di dare una spinta a questo processo all’interno di Ceconomy, accelerandone i tempi. Un obiettivo che riguarda quindi il modo in cui le catene lavorano e si presentano ai clienti, più che la loro identità.

Ed è qui che arriva l’altra informazione rilevante per chi segue da vicino il settore. L’acquisizione non comporterà cambiamenti ai marchi, quindi MediaWorld continuerà a chiamarsi MediaWorld e lo stesso vale per MediaMarkt. Allo stesso modo non sono previste modifiche al management, segno che la nuova proprietà preferisce puntare sulla squadra già al lavoro piuttosto che stravolgere gli assetti interni.

Una scelta che punta sulla continuità e che, almeno nelle intenzioni comunicate, separa nettamente due piani. Da una parte la struttura del capitale di Ceconomy, che cambia in modo sostanziale con l’ingresso deciso di JD. Dall’altra l’organizzazione e le insegne dei punti vendita, che restano invariate. Il passaggio di controllo, concluso con l’offerta pubblica da 1,335 miliardi di euro, porta così JD e Convergenta all’85,2% della società che gestisce MediaMarkt e MediaWorld.

Fonte: TecnoAndroid