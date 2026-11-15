Zelda Ocarina of Time Remake: 5,2 milioni di copie in 4 giorni

Il remake di The Legend of Zelda Ocarina of Time ha venduto 5,2 milioni di copie in appena quattro giorni e si è preso così il miglior debutto di sempre su Switch 2. Il numero arriva direttamente dai primi dati ufficiali diffusi da Nintendo e conferma in modo molto concreto quanto fosse forte l’attesa attorno a questo ritorno. Non si parla più di sensazioni o di entusiasmo da social, ma di cifre messe nero su bianco dalla casa di Kyoto.

Per capire meglio la portata del risultato basta un calcolo veloce. Dividendo il totale per i giorni trascorsi dall’uscita si ottiene una media di circa 1,3 milioni di copie al giorno. È un ritmo notevole, e il fatto che il record di lancio sulla nuova console appartenga ora proprio a questa riedizione dice parecchio su come il pubblico abbia risposto fin dalle primissime ore.

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Il giudizio della critica e il primato su Metacritic

Il successo commerciale non è arrivato all’improvviso. Prima ancora che uscissero i numeri di vendita erano state le recensioni a indicare la direzione. Ocarina of Time Remake si è infatti imposto come il miglior remake mai realizzato secondo la media accumulata su Metacritic, il portale che raccoglie le valutazioni delle testate specializzate e le riassume in un unico punteggio complessivo.

Un primato del genere pesa, perché non si basa sul parere di una singola redazione ma sulla somma di tanti giudizi diversi. Il fatto che la nuova versione di Zelda abbia superato in questa speciale classifica tutti gli altri rifacimenti mai valutati dà un’idea piuttosto chiara del livello di apprezzamento raggiunto tra gli addetti ai lavori.

Il consenso però non si è fermato alla stampa di settore. Anche i fan hanno accolto il gioco con grande calore, e questo doppio favore, da una parte la critica e dall’altra la comunità dei giocatori, ha creato le condizioni ideali per un esordio di queste dimensioni. Quando chi scrive recensioni e chi acquista i giochi vanno nella stessa direzione, l’effetto sulle vendite tende a farsi sentire in fretta.

Dal consenso unanime ai numeri ufficiali di Nintendo

Il passaggio dall’apprezzamento generale al riscontro economico è esattamente ciò che raccontano i primi dati pubblicati da Nintendo. L’ampio favore ottenuto dal titolo si è trasformato in un risultato commerciale misurabile e documentato, senza bisogno di stime o proiezioni di terze parti. Sono numeri che arrivano dalla fonte più diretta possibile, cioè dall’azienda che pubblica il gioco.

Per quanto riguarda la piattaforma, il dato assume un valore ancora maggiore. Switch 2 non aveva mai visto un titolo partire con una spinta simile, e il traguardo raggiunto da questo ritorno di Ocarina of Time diventa così il nuovo punto di riferimento per tutte le uscite future sulla console. Chiunque voglia misurare il successo di un lancio su questa macchina dovrà ora fare i conti con questa soglia.

Fonte: TecnoAndroid