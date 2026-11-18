Netflix ha annunciato ufficialmente Other Worlds, il nuovo spin off di Stranger Things che riporta il pubblico a Hawkins spostando però le lancette parecchio indietro, fino agli anni Cinquanta. La conferma è arrivata direttamente dalla piattaforma con un teaser piuttosto breve, poche immagini che però bastano a far capire una cosa precisa: l’universo nato con Stranger Things non ha alcuna intenzione di fermarsi e si prepara ad allargarsi con un capitolo tutto nuovo.

Il titolo completo del progetto è Other Worlds: A Stranger Things Adventure, una scelta che mette subito in chiaro il legame con la serie madre senza girarci troppo intorno. Il nome di Stranger Things resta lì, ben visibile, quasi a rassicurare chi teme che un’espansione del franchise possa allontanarsi troppo dallo spirito originale. Allo stesso tempo quell’Other Worlds, cioè “altri mondi”, lascia intendere che la storia avrà una sua identità e non sarà una semplice ripetizione di quanto già visto.

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Un prequel live action ambientato negli anni Cinquanta

Il dettaglio che salta all’occhio è la natura stessa della serie. Si tratta infatti di un prequel, quindi di una storia collocata prima degli eventi che i fan conoscono, e per di più realizzata in live action, cioè con attori in carne e ossa e non in animazione. È una precisazione tutt’altro che secondaria, perché indica che Netflix vuole proporre un prodotto vicino per linguaggio e atmosfera alla serie che ha costruito il successo del marchio.

La scelta degli anni Cinquanta come cornice temporale cambia parecchio le carte in tavola. Tornare indietro di qualche decennio significa raccontare una Hawkins diversa, con altri abitanti e un altro clima, pur restando nello stesso universo narrativo. Per chi ha seguito Stranger Things fin dall’inizio è un modo per guardare la cittadina con occhi nuovi, scoprendo cosa c’era prima di tutto quello che è già stato raccontato sullo schermo.

Il teaser, va detto, è volutamente stringato. Non è un trailer vero e proprio e non pretende di spiegare la trama. Funziona più come un biglietto da visita, un annuncio che mette sul tavolo il titolo, l’ambientazione e la natura del progetto lasciando per ora tutto il resto in sospeso.

L’universo di Stranger Things si allarga

Con Other Worlds il franchise compie un passo preciso verso l’espansione. Non più soltanto la serie principale ma un vero e proprio universo narrativo capace di ospitare storie diverse, ambientate in epoche diverse. È una strada che Netflix ha deciso di percorrere in modo ufficiale, con un annuncio diretto e un titolo che porta con sé il nome della saga.

Per i fan di Stranger Things la notizia ha un sapore particolare. Il ritorno a Hawkins, anche se in un periodo storico lontano, rappresenta la possibilità di restare ancora un po’ dentro quel mondo, scoprendone angoli rimasti finora nell’ombra. Il fatto che si tratti di uno spin off e non di una continuazione diretta permette poi alla nuova serie di muoversi con una certa libertà, senza dover rispondere necessariamente a tutte le domande lasciate aperte in passato.

Nelle informazioni diffuse con l’annuncio non compaiono dettagli su cast, data di uscita o numero di episodi. Quello che è stato messo nero su bianco riguarda il titolo, l’ambientazione negli anni Cinquanta, il formato live action e la natura di prequel. Netflix ha scelto di presentare il progetto con un breve teaser che annuncia ufficialmente l’arrivo di Other Worlds: A Stranger Things Adventure come nuova serie dell’universo di Stranger Things.

Fonte: TecnoAndroid