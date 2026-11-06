Zeekr 7X in Italia da 54.100 euro, fino a 627 km di autonomia

La nuova Zeekr 7X sbarca ufficialmente sul mercato italiano con una gamma interamente elettrica composta da tre versioni, potenze comprese tra 455 e 680 CV e un’autonomia WLTP che nella configurazione più generosa arriva a 627 km. Il listino entra in vigore dal 30 ottobre 2026 e parte da 54.100 euro chiavi in mano per la Core RWD. Salendo si trovano la Long Range RWD a 60.000 euro e la Privilege AWD a 69.400 euro. Per ora non sono previste promozioni né particolari condizioni di lancio dedicate a questo SUV.

Tre allestimenti per Zeekr 7X, dalla Core alla Privilege

La gamma si articola su tre livelli chiamati Core, Long Range e Privilege. Già la versione d’ingresso offre una dotazione di serie piuttosto ricca, con cerchi in lega da 19 pollici, fari Matrix LED, tetto panoramico e climatizzatore a tre zone. I sedili anteriori sono riscaldati e regolabili elettricamente a 8 vie, mentre a bordo trovano posto un display centrale da 16 pollici e uno strumento digitale per il conducente da 13. Sul fronte della sicurezza non mancano cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza e sistema di mantenimento della corsia.

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La Long Range riprende quasi tutto dalla Core e aggiunge cerchi da 20 pollici più un volante con regolazione elettrica a 4 vie al posto di quella manuale. Le vere differenze tra le due varianti stanno nella batteria e quindi nella percorrenza, molto meno nell’equipaggiamento.

Il discorso cambia con la Privilege, che punta decisamente sul lusso. Qui arrivano cerchi da 21 pollici, sospensioni pneumatiche attive, pinze freno verniciate in arancione e tetto bicolore abbinato a uno spoiler posteriore. Gli interni accolgono sedili in pelle nappa traforata con massaggio e ventilazione, un head up display con realtà aumentata e un impianto audio firmato Zeekr con 21 altoparlanti e 2.160 W di potenza. Soltanto su questo allestimento si possono aggiungere i pacchetti Advanced Cockpit e Comfort, che includono portiere ad apertura elettrica e tendine posteriori motorizzate.

Motori, batterie e ricarica a 800 V

Sotto la carrozzeria Core e Long Range condividono lo stesso motore singolo a trazione posteriore da 335 kW, pari a 455 CV, con 520 Nm di coppia. A separarle è l’accumulatore, da 75 kWh sulla Core e da 100 kWh sulla Long Range. Proprio questa scelta spiega il salto di autonomia da 482 a 627 km nel ciclo WLTP pur mantenendo identica la potenza.

La Privilege adotta invece una configurazione a doppio motore con trazione integrale capace di erogare 500 kW, cioè 680 CV, e 790 Nm. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 3,7 secondi, contro i 5,5 o 5,6 secondi delle sorelle a trazione posteriore. Tutta la gamma sfrutta un’architettura a 800 V che consente di passare dal 10 all’80% di carica in 10,5 minuti sulla Core e in 15 minuti sulle altre due versioni, con una potenza massima in corrente continua che tocca i 450 kW. La capacità di traino si attesta a 2.000 kg per ogni variante. All’interno della famiglia del marchio la Zeekr 7GT condivide parte della piattaforma, pur con un’impostazione più orientata a una carrozzeria sportiva.

Prezzi e rivali nel segmento dei SUV elettrici premium

Nella fascia dei SUV elettrici premium Zeekr 7X, lunga 4,79 metri, se la vede con concorrenti tedesche e giapponesi di taglia analoga. BMW iX3 parte da 63.900 euro e misura 4,78 metri, mentre Lexus RZ attacca da 59.900 euro con una lunghezza leggermente superiore di 4,81 metri. Sul fronte Audi la Q6 elettrica, lunga 4,77 metri, costa da 67.800 euro e la variante Sportback sale a 73.500 euro, entrambe sopra la soglia d’ingresso del modello cinese. Chi cerca qualcosa di più accessibile nello stesso ambito può valutare la più compatta Zeekr X dello stesso costruttore oppure la berlina Xpeng P7+.

Fonte: TecnoAndroid