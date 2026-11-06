DNA antico, il legame inatteso tra Anglosassoni e Vichinghi

Il DNA antico diventa una chiave per ricostruire la storia delle lingue parlate in Europa, e il quadro che ne emerge contiene un elemento piuttosto sorprendente: un legame tra Anglosassoni e Vichinghi che pochi si sarebbero aspettati. Al centro di tutto c’è il lungo viaggio delle lingue germaniche e delle lingue celtiche, che negli ultimi 5.000 anni si sono diffuse attraverso il continente fino a disegnare buona parte della mappa linguistica che conosciamo. Non si tratta quindi di una semplice curiosità da manuale, ma di una storia che intreccia genetica, migrazioni e parole.

L’idea di fondo è tanto semplice da spiegare quanto complessa da mettere in pratica. Le lingue non lasciano fossili, almeno non nel senso classico del termine. Chi le parlava però sì, e proprio dai resti umani è possibile estrarre informazioni genetiche capaci di raccontare chi si spostava, in quale direzione e con quali gruppi entrava in contatto.

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Come il DNA antico aiuta a seguire le tracce delle lingue

Per molto tempo l’origine delle lingue è stata studiata soprattutto confrontando vocaboli, suoni e strutture grammaticali. Un lavoro prezioso, che però da solo fatica a dire con precisione quando e come certe parlate siano arrivate in un determinato territorio. Qui entra in gioco il materiale genetico conservato nei resti del passato, che permette di affiancare alla linguistica una prospettiva diversa e decisamente più concreta.

Il ragionamento è abbastanza intuitivo. Se una lingua si diffonde, di solito lo fa insieme alle persone che la parlano. Seguire gli spostamenti delle popolazioni attraverso il DNA antico significa quindi avere un indizio forte su come si siano mosse anche le loro lingue. Non è un rapporto automatico, certo, perché una comunità può adottare una nuova parlata senza grandi cambiamenti genetici. Ma incrociando i due piani il racconto diventa molto più solido rispetto al passato.

Applicato alle lingue germaniche e celtiche, questo approccio consente di osservare un arco temporale enorme. Parliamo di cinque millenni di storia europea, un periodo in cui gruppi umani si sono spostati, mescolati e stabiliti in nuove terre portando con sé il proprio modo di comunicare.

Il legame inatteso tra Anglosassoni e Vichinghi

È proprio dentro questa lunga vicenda che spunta la connessione più curiosa. Anglosassoni e Vichinghi vengono spesso raccontati come mondi separati, legati soprattutto da episodi di scontro e conquista. Il dato genetico, invece, suggerisce un rapporto più stretto di quanto la narrazione tradizionale lasci immaginare, ed è questo l’aspetto che ha colto di sorpresa anche chi studia questi temi da anni.

Il fatto che entrambi appartengano al grande filone delle lingue germaniche rende la scoperta ancora più interessante. Ricostruire le radici comuni di questi popoli attraverso il DNA permette infatti di collocare il loro legame dentro la storia più ampia della diffusione linguistica in Europa, invece di considerarlo un episodio isolato.

Accanto al ramo germanico, lo stesso lavoro di ricostruzione riguarda anche le lingue celtiche, l’altra grande famiglia protagonista di questa vicenda. Le due tradizioni linguistiche si sono espanse nel corso dei millenni lungo percorsi diversi, e il materiale genetico offre ora un modo nuovo per seguirne le tracce attraverso il continente. Il risultato è la storia di come germanico e celtico si siano propagati in Europa negli ultimi 5.000 anni, con Anglosassoni e Vichinghi uniti da un legame più profondo del previsto.

Fonte: TecnoAndroid