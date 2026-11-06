Età della Pietra: il paradiso verde evitato per millenni

Per migliaia di anni i primi esseri umani hanno tenuto le distanze da un territorio che, almeno a prima vista, avrebbe avuto tutte le carte in regola per diventare una casa ideale. Si trattava di un vero paradiso lussureggiante, verde e rigoglioso, eppure i nostri antenati lo hanno evitato a lungo. A spiegare il perché di una scelta così curiosa è un viaggio di 1.500 chilometri, un dettaglio che ribalta l’idea che un ambiente ricco basti da solo ad attirare le comunità umane.

La chiave di lettura sta tutta in un’espressione che sembra quasi una battuta ma che in realtà dice molto. Non a caso quel lunghissimo periodo della preistoria si chiama Età della Pietra, e proprio questo nome offre l’indizio più utile per capire cosa spingesse quei gruppi a ignorare una zona tanto generosa in apparenza.

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Un paradiso verde che nessuno sceglieva

Quando si immagina un luogo coperto di vegetazione viene spontaneo pensarlo come una meta perfetta per chiunque. Eppure la storia di questo paradiso lussureggiante racconta qualcosa di diverso. Per un arco di tempo lunghissimo, misurabile in migliaia di anni, gli antichi abitanti della regione hanno preferito restarne lontani. Non per qualche giorno o per una stagione, ma per generazioni intere.

Il paradosso è evidente e proprio per questo affascinante. Un ambiente bello e fertile non era evidentemente sufficiente a convincere i primi esseri umani a stabilirsi lì. Qualcosa mancava, e quel qualcosa doveva essere abbastanza importante da rendere secondaria tutta quella abbondanza di verde. La risposta, come anticipato, ha a che fare con una distanza enorme da coprire a piedi.

Il peso della pietra e di quei 1.500 chilometri

Il riferimento all’Età della Pietra non è casuale. Per comunità che dipendevano da questo materiale la sua disponibilità contava parecchio, forse più del paesaggio circostante. È qui che entra in gioco il viaggio di 1.500 chilometri, cioè la distanza che spiega perché quel territorio così attraente sia rimasto a lungo ai margini delle scelte dei nostri antenati.

Percorrere un tragitto simile, in un’epoca senza mezzi di trasporto e senza strade, rappresentava uno sforzo enorme. Ed è proprio la lunghezza di quel cammino a fornire la spiegazione del mistero. Il paradiso verde poteva anche apparire invitante, ma per chi viveva nella preistoria la bellezza di un luogo passava in secondo piano rispetto a ciò che serviva davvero per sopravvivere e lavorare.

Fonte: TecnoAndroid