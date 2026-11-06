Awkwafina: The Unlikely Cook su Apple TV, ma lei non sa cucinare

È disponibile su Apple TV la nuova serie gastronomica Awkwafina: The Unlikely Cook, un programma senza copione che porta la celebre attrice e comica davanti ai fornelli. Gli abbonati possono già guardare i primi due episodi, e per chi vuole farsi un’idea prima di cominciare c’è anche il trailer ufficiale. La piattaforma la presenta come la sua più recente “avventura culinaria”, e il tono si capisce già dalla premessa, perché la protagonista ammette senza troppi giri di parole di non saper cucinare.

Awkwafina: The Unlikely Cook, chi è la protagonista e come funziona lo show

Al centro di tutto c’è Nora Lum, conosciuta dal grande pubblico come Awkwafina e ricordata da molti per il film The Farewell. Vincitrice di un Emmy, qui non si limita a comparire davanti alla telecamera ma figura anche come produttrice esecutiva. La serie conta in tutto otto episodi che verranno distribuiti fino al 18 dicembre, quindi l’appuntamento accompagnerà gli spettatori per buona parte delle settimane che precedono le feste.

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Lungo il percorso non sarà sola. Accanto a lei compariranno chef apprezzati, ristoratori di peso e soprattutto la sua famiglia, descritta come piena di personalità. Un mix che promette momenti di vera scoperta in cucina ma anche parecchia ironia, visto il punto di partenza della conduttrice.

Un viaggio dentro la cucina asiatico americana

La sinossi diffusa da Apple racconta un viaggio molto personale attraverso gli Stati Uniti, con l’obiettivo di esplorare la cucina asiatico americana contemporanea. E il racconto parte proprio dalle radici familiari di Nora. La sua famiglia gestiva infatti Lum’s, storico ristorante cantonese di Flushing, a New York, che è stato il primo locale di quella che oggi è una Chinatown in piena espansione. Un’eredità di tutto rispetto, insomma.

Il paradosso sta tutto qui. Nonostante sia cresciuta dentro l’attività di famiglia, Awkwafina non sa cucinare. Per niente. Secondo la descrizione ufficiale sarebbe capace di rovinare persino un ramen istantaneo, che per molti rappresenta il gradino più basso della difficoltà ai fornelli. Da questa ammissione nasce il filo conduttore della serie, ovvero capire cosa serva davvero per padroneggiare la cucina asiatica e se, alla fine del percorso, la protagonista riuscirà a reinterpretare l’eredità di Lum’s in chiave moderna.

Con l’aiuto di professionisti affermati e dei suoi parenti, Nora attraversa il Paese tappa dopo tappa, mettendo insieme ricette, ricordi e tradizioni. Il risultato è un racconto in cui la tradizione familiare e la ricerca gastronomica viaggiano di pari passo, senza la rigidità tipica delle competizioni culinarie.

Il catalogo gastronomico di Apple TV si allarga

Con Awkwafina: The Unlikely Cook la piattaforma aggiunge un altro titolo alla sua offerta dedicata al cibo, che già comprende produzioni come Omnivore e Knife Edge: Chasing Michelin Stars. Si tratta di un filone che il servizio di streaming sta arricchendo con una certa costanza, puntando su formati diversi tra loro.

Il nuovo show segna inoltre la seconda collaborazione tra Apple TV e la casa di produzione Twofour. Il primo progetto nato da questa intesa era stato The Reluctant Traveler With Eugene Levy, serie di viaggi che aveva ottenuto una candidatura agli Emmy. Anche lì il protagonista era una figura famosa messa un po’ fuori dalla propria zona di comfort, una formula che a quanto pare torna utile anche in questa occasione.

Per quanto riguarda l’accesso, Apple TV costa circa 13 euro al mese, ma è incluso anche nel pacchetto Apple One. Nel catalogo trovano posto alcuni dei titoli più seguiti della piattaforma, come Ted Lasso, Severance, The Studio, The Morning Show, Shrinking e Silo.

Fonte: TecnoAndroid