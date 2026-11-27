A circa 5.000 metri di profondità è stata scoperta una nuova vongola con un’abitudine mai osservata prima. Questo piccolo bivalve vive infatti all’interno della gola di un riccio di mare. Non si tratta soltanto di una specie mai descritta, ma del primo caso documentato in assoluto di una vongola che abita dentro un riccio. Il dettaglio più curioso è che nessuno, almeno per ora, sa spiegare che cosa ci faccia lì dentro.

Già il luogo del ritrovamento basta a incuriosire. Gli abissi oceanici sono tra gli ambienti meno esplorati del pianeta e ogni spedizione a quelle quote finisce per riportare in superficie qualcosa di inatteso. In questo caso però la sorpresa non riguarda solo l’animale ma il rapporto che lega due organismi molto diversi tra loro. Da una parte c’è un mollusco protetto da una conchiglia, dall’altra un echinoderma coperto di aculei. Due creature che, a prima vista, non avrebbero motivo di condividere lo stesso spazio, e invece una delle due si è sistemata letteralmente nella gola dell’altra.

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Nuova vongola abissale: una convivenza mai vista prima

Che una vongola scelga come rifugio il corpo di un altro animale è già un fatto insolito. Che lo faccia proprio all’interno di un riccio di mare rappresenta una novità assoluta per la biologia marina. Finora nessuna specie di questo gruppo era mai stata trovata in una posizione simile. Ed è proprio questo a rendere il ritrovamento così singolare, perché manca qualunque termine di paragone a cui fare riferimento.

Gli studiosi si trovano quindi davanti a un piccolo enigma. La nuova specie è stata individuata e descritta, ma il senso della sua presenza in quel punto preciso è ancora tutto da chiarire. Il bivalve trae qualche vantaggio dalla convivenza? Il riccio ne subisce un danno oppure non se ne accorge nemmeno? Al momento non esistono risposte. La fonte è chiara su questo aspetto. Nessuno sa ancora cosa stia facendo la vongola lì dentro.

Il mistero nella gola del riccio

Quello che emerge da questa scoperta è soprattutto la quantità di cose che ancora sfuggono sugli ecosistemi delle grandi profondità. A migliaia di metri sotto la superficie gli organismi hanno sviluppato strategie di sopravvivenza che spesso non trovano corrispondenza negli ambienti più vicini alla costa. Un rapporto come quello tra questa vongola e il suo ospite ne è un esempio concreto. Si tratta di qualcosa che nessuno aveva previsto e che per il momento non rientra in nessuno schema noto.

La posizione scelta dal mollusco, cioè la gola del riccio, aggiunge un ulteriore livello di stranezza. Non parliamo della superficie esterna dell’animale, dove sarebbe più facile immaginare un semplice appoggio, ma di una zona interna al suo corpo. È un dettaglio che rende la vicenda ancora più difficile da interpretare e che spiega perché il comportamento di questa vongola degli abissi venga definito bizzarro.

Per ora il quadro si ferma qui. A circa 5.000 metri sotto il mare vive una specie di vongola mai vista prima, che abita all’interno della gola di un riccio di mare. È la prima volta che un bivalve viene trovato in una simile condizione e il motivo della sua presenza in quel luogo è ancora sconosciuto.

Fonte: TecnoAndroid