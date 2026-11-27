I Paesi Bassi hanno deciso di opporsi apertamente agli Stati Uniti sulle nuove restrizioni che potrebbero colpire le macchine di ASML, l’azienda olandese diventata un punto di riferimento nella produzione mondiale di chip. Al centro della contesa c’è la MATCH Act, una proposta di legge americana che punta a estendere i controlli sulle esportazioni verso la Cina anche alle apparecchiature fabbricate all’estero. Per l’Aja il problema non è l’obiettivo di sicurezza, che in buona parte condivide, ma il modo in cui Washington vorrebbe raggiungerlo.

Negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno cercato di limitare l’accesso di Pechino a determinate tecnologie per la fabbricazione dei semiconduttori e per farlo hanno avuto bisogno della collaborazione di altri Paesi. Non tutte le conoscenze e non tutti i macchinari necessari a produrre chip si trovano infatti sul territorio americano. Giovedì 26 novembre, durante un dibattito parlamentare, il ministro del Commercio Sjoerd Sjoerdsma ha annunciato che chiederà a Washington di non applicare la norma se dovesse diventare legge. Secondo il ministro le nuove regole danneggerebbero sia ASML sia il settore tecnologico di altri Paesi europei. Per frenare la proposta il governo sta lavorando con la Commissione Europea, la Germania e la Francia e valuta anche possibili misure per contrastarne gli effetti.

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ASML: cosa prevede la MATCH Act e perché preoccupa l’Europa

Il nome completo è Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware. Si tratta di un testo con sostegno bipartisan che il Congresso americano sta negoziando per inserirlo nella legge di autorizzazione della difesa nazionale, la NDAA, in vista di dicembre. Le versioni pubblicate chiedono ad alleati come Giappone e Paesi Bassi di adottare controlli sulle esportazioni con effetti equivalenti a quelli statunitensi. Il testo presentato al Senato prevede che, se le strade diplomatiche si esauriscono senza risultati e si verificano determinate condizioni di sicurezza nazionale, gli Stati Uniti possano estendere i propri vincoli ai macchinari stranieri, direttamente oppure limitando l’uso di componenti essenziali.

Tra le apparecchiature coinvolte ci sarebbero le macchine per la litografia DUV a immersione di ASML. La litografia serve a trasferire i disegni dei circuiti sui wafer di silicio da cui nascono i chip. Questi sistemi usano luce a 193 nanometri e uno strato d’acqua tra l’ottica e il wafer per migliorare la risoluzione, mentre quelli a ultravioletto estremo, gli EUV, lavorano a 13,5 nanometri. Senza accesso agli EUV, produttori cinesi come SMIC si sono affidati proprio alla tecnologia DUV per realizzare chip avanzati attraverso processi produttivi più complessi.

Una questione di sovranità oltre che di affari

La posizione olandese è interessante perché il Paese ha già collaborato con Washington per limitare l’accesso cinese a queste tecnologie. Nel 2023 ha introdotto l’obbligo di licenza per alcuni macchinari, poi ampliato nel 2024 e nel 2025. Non si tratta di un divieto generale ma di autorizzazioni valutate caso per caso. Da settembre 2024, tra l’altro, ASML deve chiedere al governo olandese e non a quello americano le licenze per esportare due dei suoi modelli DUV a immersione. Lo scontro di oggi riguarda quindi sia la portata dei controlli sia chi abbia l’autorità per stabilirli.

Per l’azienda di Veldhoven in ballo ci sono anche parecchi soldi. ASML prevede di chiudere il 2026 con ricavi netti tra 44 e 45 miliardi di euro, di cui circa il 20% legato alla Cina, anche se non tutto questo giro d’affari sarebbe a rischio. I timori dei vertici però vanno oltre le vendite. L’amministratore delegato Christophe Fouquet ha avvertito la settimana scorsa che ulteriori restrizioni accelererebbero probabilmente lo sviluppo di tecnologie concorrenti nel Paese asiatico, un effetto che finirebbe per ritorcersi contro la strategia americana.

La partita si gioca anche sul piano diplomatico. Mercoledì il ministro degli Esteri olandese Tom Berendsen è stato a Pechino, dove i due governi hanno ribadito l’impegno a proseguire il dialogo sui controlli alle esportazioni. La Cina aveva già condannato la MATCH Act minacciando possibili contromisure. Sanne van der Lugt, direttrice del programma sulla Cina del Global Trade Policy Observatory, suggerisce di ricorrere allo statuto di blocco dell’Unione Europea, uno strumento di tutela contro alcune leggi straniere il cui ambito andrebbe però ampliato per includere la norma americana. L’esperta mette comunque in guardia dal rischio di ritorsioni da parte di Washington. Il prossimo passo dipende ora dai negoziati in corso tra i legislatori statunitensi.

Fonte: TecnoAndroid