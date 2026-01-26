YouTube prepara Shorts generati dall’intelligenza artificiale

Sta cambiando qualcosa di profondo nel modo in cui pensiamo ai contenuti online, e YouTube sembra voler essere in prima fila in questo cambiamento. L’idea che gli Shorts possano presto essere popolati non da persone vere davanti a una videocamera, ma da versioni digitali create con l’intelligenza artificiale, non è più fantascienza. È stato lo stesso Neal Mohan, amministratore delegato di YouTube, ad anticiparlo nel suo messaggio annuale, parlando di un 2026 in cui l’AI diventerà la tecnologia dominante per l’evoluzione della piattaforma. Non solo avatar, ma anche video creati con semplici prompt testuali, giochi generati in pochi secondi e sperimentazioni musicali sempre più spinte. Un ecosistema in cui l’intelligenza artificiale non è più un accessorio, ma una presenza costante.

L’evoluzione dei creator: avatar e identità ibride nei Shorts

Ed è qui che nasce una sensazione un po’ ambigua. Da una parte YouTube continua a ripetere che l’AI deve essere uno strumento al servizio dei creator, non un sostituto della creatività umana. Dall’altra, l’idea di creare uno Short usando un proprio clone digitale fa inevitabilmente sorgere una domanda: quanto resta della presenza reale, della faccia, della voce, dell’imperfezione che rende una persona riconoscibile? Per ora tutto resta abbastanza vago, perché non sono stati spiegati i dettagli tecnici né come questo strumento verrà integrato nel flusso creativo. Ma il fatto stesso che se ne parli in modo così diretto dice molto sulla direzione che si vuole prendere.

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Il terreno, in realtà, è già pronto. Google ha lanciato Veo 3, un sistema di generazione video che permette di creare clip partendo da semplici descrizioni testuali, un po’ come fa OpenAI con Sora. La qualità è arrivata a un livello tale che, se guardi un video velocemente, spesso non riesci più a capire subito se è reale o artificiale. E gli Shorts, per loro natura, non sono contenuti da analizzare fotogramma per fotogramma: scorrono, si consumano in pochi secondi, si dimenticano in pochi minuti. In questo contesto, la distinzione tra reale e generato rischia davvero di diventare sempre più sottile.

YouTube prova a mettere qualche paletto, chiarendo che si potrà usare solo la propria immagine, evitando copie non autorizzate di volti e voci altrui. Ci sono già sistemi di rilevamento pensati per bloccare deepfake e abusi, e l’azienda parla apertamente di una lotta alla “sbobba AI”, cioè a quei contenuti generati in massa, ripetitivi e di bassa qualità. Ma è evidente che il confine sarà sempre più difficile da controllare, soprattutto quando la tecnologia diventa accessibile a chiunque.

Quando gli youtuber diventano algoritmi

La sensazione è che non si stia andando verso un mondo in cui i creator spariscono, ma verso uno in cui la loro presenza cambia forma. Meno corpo, meno camera accesa, più rappresentazioni digitali, più automatismi, più contenuti prodotti in modo rapido. Per alcuni sarà una liberazione creativa, per altri una perdita di autenticità. Di certo, l’idea stessa di “youtuber” potrebbe trasformarsi: meno persona davanti a uno schermo e più identità ibrida, a metà tra umano e artificiale.

YouTube sembra voler guidare questa trasformazione invece di subirla. Resta da capire se gli utenti la accoglieranno con entusiasmo o con diffidenza. Perché una cosa è usare l’AI come strumento creativo, un’altra è abituarsi all’idea che dietro uno Short che scorre sullo schermo potrebbe non esserci mai stata una videocamera accesa, ma solo un algoritmo che ha imparato a imitare un volto, una voce e uno stile. E lì, inevitabilmente, cambia anche il modo in cui ci relazioniamo ai contenuti e a chi li “crea”.