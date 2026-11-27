Lo scontro tra Elon Musk e Samsung adesso ha una spiegazione piuttosto concreta. A ottobre il numero uno di Tesla e SpaceX aveva attaccato il colosso sudcoreano all’improvviso, lodando invece Micron, e quasi nessuno aveva capito da dove arrivasse tanta acredine. Oggi il quadro è molto più nitido, perché all’origine di quella sortita ci sarebbe un incontro decisamente teso con il presidente di Samsung Lee Jae-yong, finito in un modo che l’imprenditore evidentemente non ha digerito.

Il messaggio pubblicato da Musk su X aveva toni insolitamente entusiasti nei confronti di Micron. Secondo il patron di Tesla l’azienda americana si era dimostrata “ragionevole riguardo ai futuri prezzi delle memorie, mentre altri sono stati estorsivi”. Una frase che all’epoca era stata letta da molti come una stoccata neanche troppo velata all’indirizzo di Samsung, e a quanto pare l’interpretazione era corretta.

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Elon Musk contro Samsung: il botta e risposta con Lee Jae-yong

A raccontare l’episodio è stato Carl Kawaja di Capital Group, che ha riportato di seconda mano una conversazione avuta con Musk a giugno. In quell’occasione il fondatore di SpaceX aveva ricordato un dialogo piuttosto memorabile con il presidente del gruppo sudcoreano. Musk aveva chiesto se Terafab e Samsung potessero firmare un accordo di lungo periodo per la fornitura di chip di memoria, e la replica di Lee era stata secca: “Riceviamo questa offerta da tutti. Cos’altro potete fare per noi?”.

Musk allora aveva alzato la posta, proponendosi di garantire il finanziamento della futura fabbrica di semiconduttori che Samsung intende costruire. Niente da fare. Lee aveva risposto esattamente con le stesse parole, ripetendo che quella proposta arrivava da chiunque e domandando ancora una volta cos’altro potesse essere messo sul tavolo.

Va detto che anche Samsung ha parecchie lamentele nei confronti di Musk e del suo progetto. Un ingegnere sudcoreano ha descritto di recente una lunga serie di comportamenti che l’azienda avrebbe dovuto subire, alcuni poco limpidi e altri apertamente opportunistici. Stando al suo racconto Tesla avrebbe preteso condizioni contrattuali pessime sui chip AI5 e AI6, chiedendo in particolare la condivisione di informazioni interne sugli impianti produttivi e perfino la possibilità di effettuare ispezioni, il tutto mentre spingeva i prezzi verso il basso in maniera aggressiva. Come se non bastasse Terafab avrebbe sottratto moltissimi talenti locali proprio allo stabilimento Samsung di Taylor, in Texas.

Cos’è Terafab e perché punta così in alto

Per chi non lo conoscesse, Terafab è una joint venture molto ambiziosa dedicata ai semiconduttori e nata dalla collaborazione tra Tesla e SpaceX, con un sostegno tecnologico consistente da parte di Intel. L’obiettivo dichiarato è arrivare nel tempo a produrre 1.000 gigawatt, ovvero 1 terawatt, di capacità di calcolo per l’intelligenza artificiale ogni anno.

Il progetto si trova ancora nella sua fase iniziale. Al momento sono stati stanziati 16,8 miliardi di dollari, pari a circa 15 miliardi di euro, per un polo produttivo nella contea di Grimes, sempre in Texas. Il complesso dovrebbe espandersi fino a coprire una superficie di 100 milioni di piedi quadrati, qualcosa come 9,3 milioni di metri quadrati.

L’idea alla base di Terafab è affrontare la frammentazione che negli ultimi decenni è diventata un tratto distintivo della produzione di chip. Il piano prevede di riunire sotto lo stesso tetto tutti i processi oggi sparpagliati tra aziende e luoghi diversi, dalla generazione delle maschere alla litografia, passando per il packaging avanzato dei chiplet fino ai test finali. In questo modo il ciclo di progettazione di un chip, che oggi richiede dai 6 ai 9 mesi, potrebbe ridursi ad appena qualche settimana.

Fonte: TecnoAndroid