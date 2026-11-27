Lungo la costa della California si è formato un fenomeno che da quelle parti capita di vedere molto di rado, il cosiddetto fumo di mare, noto anche con il nome inglese di sea smoke. Si tratta di una nebbia leggera e sfilacciata che rimane bassa, quasi appoggiata sull’acqua, e che nasce quando l’aria fredda incontra un mare insolitamente caldo. A creare le condizioni giuste è un El Niño da record che sta riscaldando il Pacifico ben oltre il normale.

Le immagini di questa foschia che scivola sul mare hanno qualcosa di insolito per chi conosce il litorale californiano. Non è la classica nebbia che avvolge le città costiere e nemmeno un banco compatto che cancella l’orizzonte. Sembra piuttosto un velo sottile, fatto di filamenti che si sollevano dalla superficie dell’oceano e si muovono lentamente, come se l’acqua stesse fumando. Da qui il nome con cui il fenomeno viene indicato.

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Come nasce il fumo di mare

Il meccanismo alla base del sea smoke è legato a un contrasto di temperatura. Da una parte c’è l’aria fredda che arriva sopra l’oceano, dall’altra un’acqua che in questo periodo è molto più calda di quanto ci si aspetterebbe. Quando queste due realtà si incontrano, l’umidità che sale dal mare tiepido entra in contatto con l’aria più fredda e si trasforma in una nebbia bassa, sottile e frastagliata, che resta vicina alla superficie dell’acqua.

Proprio questo dettaglio rende il fenomeno così raro sulla costa della California. Perché si formi il fumo di mare serve infatti un’acqua più calda del solito, e non è una situazione che si presenta spesso lungo quel tratto di oceano. Quando invece le temperature marine salgono in modo anomalo, basta l’arrivo di aria fredda per far comparire questa foschia leggera e quasi evanescente, molto diversa dalle nebbie a cui la zona è abituata.

Il risultato è un paesaggio piuttosto particolare. La nebbia non si alza fino a coprire tutto ma rimane bassa, a pelo d’acqua, e assume quell’aspetto vaporoso che ricorda appunto il fumo. Un effetto visivo che, proprio perché poco frequente, ha attirato l’attenzione di chi si è trovato a osservarlo dalla riva.

Il ruolo di El Niño nel riscaldamento del Pacifico

Dietro la comparsa di questa nebbia rara c’è un protagonista ben preciso, cioè El Niño. Si tratta del fenomeno climatico che porta a un riscaldamento delle acque del Pacifico, e in questo caso la sua intensità viene descritta come record. È proprio questo aumento delle temperature dell’oceano ad aver reso l’acqua lungo la costa californiana più calda del normale, creando il presupposto fondamentale per la formazione del fumo di mare.

Senza un mare così tiepido, l’arrivo di aria fredda non avrebbe prodotto lo stesso effetto. È l’abbinamento tra le due condizioni a fare la differenza: un oceano scaldato da un El Niño eccezionale e masse d’aria fredde che si posano sopra la sua superficie. Quando entrambe si presentano insieme, ecco che lungo la costa compare quella foschia sottile e bassa che normalmente da quelle parti si vede pochissimo.

Il fumo di mare che sta attraversando il litorale della California è quindi una conseguenza diretta delle acque insolitamente calde del Pacifico, spinte verso l’alto dalle temperature di un El Niño da record. A innescarlo è stato l’incontro con l’aria fredda, che ha dato vita a una nebbia leggera e sfilacciata, rimasta bassa sopra l’oceano lungo una costa dove uno spettacolo del genere si osserva solo in rare occasioni.

Fonte: TecnoAndroid