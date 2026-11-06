YouTube nasconde le iscrizioni nella nuova app e piovono critiche

La nuova app di YouTube sta arrivando sugli smartphone di molti utenti e porta con sé una novità che in pochi hanno accolto con favore: la scomparsa della scheda Iscrizioni dalla barra di navigazione. Il redesign di YouTube, annunciato il mese scorso, ha iniziato la sua distribuzione e le prime reazioni raccontano una storia piuttosto chiara. Quasi nessuno sembra apprezzarlo.

Si tratta del cambiamento più importante degli ultimi dieci anni circa per l’applicazione mobile. La vecchia barra di navigazione a cinque pulsanti va in pensione e lascia spazio a un’impostazione che mette al centro gli Shorts e la creazione di contenuti. Al posto della struttura conosciuta da tutti compare una nuova pagina “Home” che raccoglie i consigli, la sezione “Subs” dedicata ai canali seguiti e altri elementi.

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Dove sono finite le Iscrizioni

La modifica che pesa di più riguarda proprio l’assenza di una scheda dedicata alle Iscrizioni. I video dei canali seguiti non sono spariti, ma ora si raggiungono con uno scorrimento all’interno della nuova Home. Dal punto di vista pratico la differenza non è enorme. Il problema è un altro e ha a che fare con le abitudini: il nuovo design spezza una memoria muscolare costruita in un decennio di utilizzo quotidiano e rimescola le priorità dei contenuti all’interno dell’app. Chi apriva YouTube per andare dritto ai propri creator preferiti si ritrova adesso davanti un percorso diverso, con un ordine delle cose che non è più quello di prima.

Il nuovo aspetto è già visibile su Android e parecchi utenti lo stanno vedendo comparire anche su iOS. La distribuzione non sembra legata a un aggiornamento specifico da scaricare. Tutto lascia pensare a una modifica attivata lato server, il che significa che la novità può presentarsi da un momento all’altro senza alcun intervento da parte di chi usa l’app.

Una pioggia di critiche

Le reazioni degli utenti sono state molto dure. Tra i commenti spuntano definizioni come “sciatto”, “disgustoso” e perfino “la peggiore interfaccia mai realizzata da Google”. Il grosso delle proteste si concentra sulla rimozione delle Iscrizioni, una scelta che a molti proprio non va giù. A irritare è soprattutto la sensazione che la piattaforma sia ormai pensata per spingere le persone verso ciò che l’azienda vuole far fare, e non verso quello che chi guarda i video desidera davvero. E per tanti questo desiderio è molto semplice, cioè accedere rapidamente ai canali a cui si sono iscritti.

Il malcontento, a dire il vero, non è nato oggi. Già quando Google aveva annunciato il cambiamento, il mese scorso, appassionati e lettori avevano espresso lo stesso disappunto. Ora che la nuova interfaccia è concretamente sugli schermi, quel fastidio si è trasformato in una valanga di commenti negativi che si concentrano quasi tutti sullo stesso punto.

Non mancano comunque gli aspetti positivi. La nuova versione di YouTube introduce infatti la possibilità di creare un feed personalizzato all’interno della scheda Home.

Fonte: TecnoAndroid