Stromboli, nuova colata lungo la Sciara del Fuoco: allerta gialla

Un nuovo flusso lavico ha percorso la Sciara del Fuoco dello Stromboli, il vulcano delle Isole Eolie che nei giorni scorsi ha mostrato un’intensificazione dei fenomeni eruttivi. Il trabocco di lava si è poi esaurito e la situazione è rientrata, ma l’episodio ha comunque riportato l’attenzione su una montagna che chi vive sull’isola conosce bene e che non smette mai davvero di muoversi. Il quadro, almeno per ora, è sotto controllo. L’attività resta costantemente monitorata e il livello di allerta è fissato sul giallo.

Cosa è successo lungo la Sciara del Fuoco

La nuova fase dello Stromboli si è manifestata con un trabocco lavico che ha interessato la Sciara del Fuoco, il ripido versante del vulcano dove storicamente si incanala il materiale emesso durante le fasi più vivaci. La colata non è proseguita a lungo e il fenomeno è rientrato, un dettaglio tutt’altro che secondario perché permette di leggere l’evento come un episodio circoscritto e non come l’inizio di qualcosa di più ampio.

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Va detto che lo Stromboli non è un vulcano che dorme. La sua attività è per sua natura frequente e piuttosto regolare, ed è proprio questo a renderlo uno dei sorvegliati speciali del Mediterraneo. Quando però i fenomeni eruttivi si fanno più intensi, come accaduto di recente, la soglia di attenzione si alza e ogni segnale viene osservato con maggiore cura. Il flusso di lava lungo la Sciara rientra appunto in questa intensificazione registrata nei giorni scorsi.

Allerta gialla e nessuna anomalia sismica

Sul fronte della sicurezza il dato più rassicurante riguarda la sismicità. Non sono state rilevate anomalie sismiche, il che significa che il comportamento del vulcano, pur più vivace del solito, non ha mostrato segnali di instabilità profonda tali da far pensare a un peggioramento immediato. È un elemento che pesa molto nella valutazione complessiva del rischio e che contribuisce a mantenere invariato il livello di allerta.

L’allerta gialla resta quindi in vigore. Non si tratta di uno stato di emergenza ma di una condizione di attenzione, pensata proprio per seguire da vicino un vulcano attivo nei momenti in cui la sua attività si discosta dalla normalità. Il monitoraggio prosegue senza interruzioni, così da poter cogliere per tempo eventuali variazioni nel comportamento dello Stromboli e, se necessario, aggiornare le valutazioni sulla situazione dell’isola.

La preoccupazione di chi vive alle pendici del vulcano

C’è poi un aspetto meno tecnico ma altrettanto concreto, quello umano. L’intensificazione dell’attività eruttiva ha finito per destabilizzare la popolazione che abita le pendici dello Stromboli. Convivere con un vulcano attivo fa parte della quotidianità di queste comunità, eppure ogni nuova fase porta con sé inevitabilmente un carico di apprensione, soprattutto quando la lava torna a scorrere lungo la Sciara del Fuoco ben visibile da chi vive sull’isola.

Il fatto che il trabocco sia rientrato e che i sismografi non abbiano segnalato anomalie aiuta a ridimensionare i timori, anche se l’attenzione resta alta. Per le Isole Eolie lo Stromboli è insieme simbolo e presenza costante, una montagna che plasma la vita di chi ci abita e che va seguita con continuità. Al momento il vulcano rimane sotto osservazione con il livello di allerta fermo sul giallo e senza alcuna anomalia sismica registrata.

Fonte: TecnoAndroid