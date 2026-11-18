Il cinema spagnolo sta trovando una strada inattesa verso il successo, cioè quella di raccontare finalmente la religione e il peso che la Chiesa cattolica ha avuto sulla vita delle giovani donne. Dopo il fenomeno di Los domingos, che aveva segnato l’anno scorso, adesso tocca a Ruega por nosotras, il dramma diretto da Daniel Monzón che nelle ultime settimane ha conquistato spazio e attenzione nelle sale, scalzando perfino un titolo che sembrava intoccabile.

Per mesi, infatti, il copione era sempre lo stesso. Durante i cosiddetti martes senior, le giornate con le agevolazioni pensate per il pubblico più anziano, a dominare era sempre La bola negra. Un vero dinosauro impossibile da spostare, non solo in quei giorni ma anche in molti altri, visto che il film aveva catturato l’interesse di tante persone sotto i 65 anni. Poi, la settimana scorsa, qualcosa è cambiato in modo tanto curioso quanto quasi imprevedibile.

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La bola negra: un avemaria che nessuno si aspettava

Per la prima volta dopo settimane un altro film spagnolo è diventato il più richiesto proprio in uno di quei martedì. Si tratta appunto di Ruega por nosotras, uscito nelle sale il 6 novembre 2026 e capace di raccogliere sempre più consensi giorno dopo giorno. Secondo i dati raccolti, lo scorso venerdì gli incassi della pellicola sono saliti del 9% rispetto al venerdì precedente e il totale ha già superato il milione di euro.

Il lungometraggio dura 2 ore e 16 minuti e vede nel cast Zoe Bonafonte, Manuela Calle e Carla Domínguez. Alle spalle c’è un budget di 5 milioni di euro e, con un botteghino che ormai si avvicina ai due milioni, il film tratto da una storia vera si candida a essere uno dei successi di questa stagione autunnale per il cinema spagnolo. Non è escluso che possa farsi notare anche ai prossimi premi Goya. Di certo è una buona notizia per un’industria che rischiava di essere monopolizzata da un unico titolo come La bola negra.

Il pubblico apre le porte a un tema delicato

Colpisce anche il fatto che questo exploit sembri proseguire l’onda lunga di Los domingos, uno dei fenomeni dell’anno passato. Anche qui c’è una vicenda reale alla base, con un’ambientazione d’epoca, e al centro ci sono i tentativi della Chiesa cattolica di influenzare le ragazze più giovani. Le due opere però hanno sfumature diverse. Il racconto di Daniel Monzón entra in modo molto più diretto nelle pratiche abusive messe in atto nei centri chiamati “riformatori”, dove venivano rinchiuse le donne che sfidavano la morale franchista. Una storia brutale, che descrive un vero inferno vissuto da chi non si piegava alle regole imposte dall’epoca.

Il fenomeno è interessante soprattutto per il contesto in cui si inserisce. Nonostante la Spagna sia uno Stato aconfessionale, esiste ancora una fetta consistente di popolazione che si considera cattolica e che tende a reagire quando vengono mosse critiche alla Chiesa. Eppure sia Los domingos sia Ruega por nosotras stanno ricevendo un’accoglienza piuttosto ampia, e questa risposta del pubblico spalanca la porta a un confronto aperto sull’influenza che la religione continua a esercitare sulla società spagnola.

Fonte: TecnoAndroid