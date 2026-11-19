Un roditore preistorico di oltre 30 chili, vissuto circa 34 milioni di anni fa nel territorio dell’attuale Thailandia, sta mettendo in discussione parecchie certezze sull’evoluzione dei mammiferi. Il suo nome scientifico è Yakamys sirindhornae e la sua scoperta, portata a termine da un gruppo di paleontologi, suggerisce che i roditori di grandi dimensioni abbiano fatto la loro comparsa con alcuni milioni di anni di anticipo rispetto a quanto si riteneva finora. Una novità che, a giudicare dalle prime reazioni, non è affatto marginale.

Quando si pensa a un roditore, l’immagine che viene in mente è quasi sempre quella di un animale piccolo, agile e veloce. Yakamys sirindhornae invece rompe decisamente questo schema. Con un peso stimato che supera i 30 chilogrammi, questa creatura del passato aveva una corporatura del tutto diversa da quella che si associa di solito a questo gruppo di mammiferi. Ed è proprio la sua taglia notevole, unita all’epoca in cui viveva, a renderla così interessante per gli studiosi.

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Pochi denti per una scoperta che pesa

Il ritrovamento effettuato in Thailandia non riguarda uno scheletro completo. I paleontologi hanno portato alla luce alcuni denti fossili appartenenti all’animale, ed è da questi resti che è stato possibile ricostruirne l’identità e le dimensioni. Può sembrare poco, eppure si tratta di elementi sufficienti a far emergere un quadro sorprendente.

Proprio da quei denti prende forma l’ipotesi che sta facendo discutere. Secondo quanto emerso, Yakamys sirindhornae sembra aver preceduto di diversi milioni di anni la nascita dei roditori giganti, almeno per come la si collocava fino a oggi nella linea del tempo dell’evoluzione. In altre parole, la comparsa di roditori dalla mole importante potrebbe essere molto più antica di quanto si immaginasse.

Il lavoro dei ricercatori si inserisce quindi in un campo dove ogni nuovo reperto può spostare gli equilibri. Bastano pochi frammenti, se collocati nel momento giusto della storia, per costringere la comunità scientifica a rimettere mano a ricostruzioni che sembravano consolidate. È esattamente quello che sta accadendo con questo roditore preistorico emerso dal sottosuolo thailandese.

Un tassello inatteso nella storia dei mammiferi

Il punto centrale della vicenda riguarda la cronologia. Collocare un roditore di oltre 30 chili a circa 34 milioni di anni fa significa anticipare l’origine dei giganti di questo gruppo animale. Per questo motivo la scoperta viene considerata in grado di destabilizzare le conoscenze attuali sull’evoluzione dei mammiferi, perché costringe a rileggere tempi e modalità con cui alcune specie hanno raggiunto dimensioni così rilevanti.

Va sottolineato che il linguaggio usato per descrivere il ritrovamento resta prudente. Yakamys sirindhornae sembra aver anticipato la comparsa dei grandi roditori, e questa cautela è comprensibile visto che tutto parte da un numero limitato di denti. Ciò non toglie che il segnale arrivato dalla Thailandia sia forte e che il nome di questo animale sia destinato a comparire spesso nelle discussioni sull’argomento.

Per ora il fossile thailandese rappresenta un indizio prezioso, capace di spostare indietro di alcuni milioni di anni un capitolo importante della storia naturale. Un animale dal peso superiore ai 30 chili, vissuto in Asia circa 34 milioni di anni fa, che con pochi denti ha già obbligato i paleontologi a riconsiderare quando i roditori abbiano iniziato a diventare davvero grandi.

Fonte: TecnoAndroid