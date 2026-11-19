In Florida è stato scoperto un fungo allucinogeno mai visto prima, capace di produrre nello stesso momento psilocibina e amatossine, cioè tossine dagli effetti letali. Un mix tanto insolito quanto preoccupante, al punto che per questo organismo è già circolato un soprannome piuttosto eloquente: “magia oscura”. Gli esperti, davanti a una scoperta del genere, hanno scelto di mettere subito le cose in chiaro con un invito alla prudenza che suona quasi come una regola di sopravvivenza. Le specie sconosciute non vanno raccolte.

Il motivo di tanta cautela sta proprio nella doppia natura del fungo. Da una parte c’è la sostanza psicoattiva che lo rende simile ad altri funghi allucinogeni già noti. Dall’altra ci sono composti in grado di uccidere. Due caratteristiche che fino a oggi si tendeva a tenere ben separate, come se appartenessero a mondi diversi, e che invece in questo caso convivono all’interno dello stesso organismo. Ed è qui che la faccenda si complica parecchio.

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Una distinzione che non regge più

Per anni i funghi contenenti psilocibina sono stati considerati relativamente poco pericolosi sul fronte della tossicità acuta, almeno se confrontati con le varietà più velenose. Non innocui, certo, ma collocati in una categoria a parte rispetto a quelli capaci di provocare avvelenamenti gravi. Questa sorta di classificazione informale ha finito per influenzare anche la percezione comune, creando una linea di confine abbastanza netta tra il fungo che altera la percezione e quello che mette davvero a rischio la vita.

La nuova scoperta in Florida rimette in discussione proprio questa separazione. Se un singolo esemplare può contenere sia la molecola allucinogena sia le amatossine, allora l’idea di una divisione rigida tra le due famiglie perde buona parte della sua solidità. Praticamente il fatto di riconoscere un fungo come allucinogeno non basta più a escludere la presenza di sostanze letali al suo interno. Ed è un cambio di prospettiva tutt’altro che marginale, perché tocca convinzioni date per scontate da molto tempo.

Perché gli esperti chiedono di non raccogliere specie sconosciute

Il nome “magia oscura” riassume bene il paradosso di questo fungo allucinogeno, che unisce l’effetto psicoattivo a un potenziale velenoso molto serio. Proprio questa ambiguità rende il ritrovamento particolarmente delicato. Chi pensa di avere tra le mani una varietà nota per i suoi effetti sulla mente potrebbe in realtà trovarsi davanti a qualcosa di ben più pericoloso, senza avere alcun modo immediato per accorgersene.

Da qui nasce l’appello degli specialisti, che invitano a evitare la raccolta di specie sconosciute. Un consiglio che può sembrare ovvio e che però, alla luce di quanto emerso, assume un peso decisamente maggiore. La presenza combinata di psilocibina e tossine letali dimostra che le apparenze e le vecchie categorie non offrono garanzie sufficienti. Anche le convinzioni più diffuse sulla presunta scarsa pericolosità di certi funghi vanno quindi riviste con attenzione. Per gli esperti la via più sicura resta una sola, cioè lasciare dove si trovano gli esemplari che non si è in grado di identificare con certezza.

Fonte: TecnoAndroid