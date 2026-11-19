Una roccia spezzata per puro caso dalle ruote di un rover ha regalato agli scienziati una sorpresa che nessuno aveva messo in conto. Nel 2024 Curiosity, il veicolo della NASA che da anni percorre la superficie del pianeta rosso, ha portato alla luce zolfo puro su Marte, nascosto all’interno di un sasso che a prima vista non aveva nulla di particolare. Niente trivellazioni programmate e niente analisi mirate. È bastato il peso del mezzo a far emergere qualcosa di inatteso.

La scena si è svolta nel canale Gediz Vallis, una zona che si trova all’interno del cratere Gale. Il rover stava semplicemente proseguendo il suo tragitto quando è passato sopra una pietra apparentemente insignificante, una delle tante disseminate lungo il percorso. Sotto il carico delle ruote la roccia si è rotta e quello che è comparso all’interno ha lasciato a bocca aperta il gruppo di ricerca che segue la missione.

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Cristalli giallo pallido dove nessuno se li aspettava

Dentro la pietra c’erano dei cristalli giallo pallido, un dettaglio cromatico che da solo bastava ad attirare l’attenzione. Gli scienziati sono rimasti perplessi, e non a torto. Una volta studiato il materiale è arrivata la conferma che si trattava di zolfo elementare, cioè zolfo allo stato puro e non legato ad altre sostanze. La cosa che ha colpito di più è stato proprio il grado di purezza, giudicato sorprendente da chi lavora sui dati inviati dal rover.

C’è anche un aspetto quasi ironico in tutta la vicenda. Le missioni robotiche su Marte vengono pianificate nei minimi particolari, con obiettivi scelti con cura e strumenti puntati su bersagli precisi. Eppure stavolta la scoperta è arrivata grazie a un incidente di percorso, perché la roccia non era stata selezionata per nessuna indagine particolare. Curiosity ci è passato sopra e basta. Il resto lo ha fatto la fortuna, insieme alla prontezza di chi ha notato quel colore insolito nelle immagini.

Proprio questa casualità rende il ritrovamento ancora più interessante agli occhi dei ricercatori. Se una pietra qualunque custodiva al suo interno un materiale così puro, la domanda che viene spontanea riguarda la sua provenienza e i processi che possono averlo formato in quel punto preciso del canale marziano.

Un’origine geologica e nessun segnale di vita

Quando su Marte salta fuori qualcosa di strano, il pensiero corre quasi sempre alla possibilità di forme di vita. In questo caso però gli studi condotti finora vanno in una direzione diversa. Le analisi indicano infatti possibili origini geologiche per lo zolfo trovato da Curiosity, ovvero processi naturali legati alla storia del pianeta e non all’attività di organismi viventi.

Non esistono quindi prove che colleghino questo materiale a una qualche forma di vita passata o presente. Lo zolfo puro scoperto nel Gediz Vallis rappresenta un tassello in più per capire come si è evoluto il pianeta rosso, ma gli elementi raccolti finora puntano verso spiegazioni di natura geologica. Allo stato attuale delle ricerche le ipotesi sul tavolo riguardano solo i fenomeni che hanno modellato il territorio del cratere Gale, senza alcuna evidenza biologica a supporto.

Fonte: TecnoAndroid