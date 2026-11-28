Mentre i sistemi operativi moderni chiedono ogni anno un po’ più di memoria e potenza, XXRI OS sceglie deliberatamente la strada contraria. Si tratta di una distribuzione Linux pensata per dare nuova vita ai computer datati, con un ambiente grafico familiare e senza costringere chi la usa a passare ogni singola operazione dal terminale. A colpire è soprattutto il consumo di memoria registrato durante una prova, appena 75 MB di RAM. Il valore è davvero basso, ma va letto nel giusto contesto. Il progetto infatti non ha l’ambizione di sostituire un PC moderno né di offrire prestazioni da workstation. L’obiettivo è molto più concreto e riguarda il recupero di macchine modeste da destinare ad attività quotidiane e poco impegnative.

Un desktop Linux che sta in poche centinaia di megabyte

Quello che rende particolare XXRI OS è il rapporto tra ingombro e funzioni offerte. Il file d’installazione completo pesa 287,4 MB e, nella prova effettuata in VirtualBox, il sistema ha occupato 675 MB su disco. Con il desktop grafico avviato e un terminale aperto, l’utilizzo della memoria si fermava a 75 MB. Basta però aprire anche il lanciatore delle applicazioni perché il consumo salga a 220 MB, segno evidente di quanto le attività in corso incidano sul totale.

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Alla base c’è Tiny Core Linux, da cui il progetto deriva, ma l’idea è rendere l’esperienza meno riservata agli addetti ai lavori. L’installazione su disco segue una procedura tradizionale e l’ambiente che si presenta somiglia a quello di un normale desktop. Nella dotazione trovano posto un gestore di file, un editor di testo e un lettore multimediale. Un catalogo consente di aggiungere ulteriori componenti, mentre tra le impostazioni compare uno strumento dedicato agli aggiornamenti. Non manca un browser integrato e sono disponibili immagini per architetture x86 sia a 32 sia a 64 bit, così da coprire anche hardware piuttosto anziano.

Cosa si può fare davvero con XXRI OS

Con questi strumenti a disposizione, la distro diventa interessante per chi vuole affidare un compito semplice a un portatile ormai superato o a un computer rimasto inutilizzato da tempo. Gestire documenti, organizzare cartelle, ascoltare file audio o lanciare comandi di base sono tutte attività perfettamente in linea con la filosofia del sistema. Leggerezza però non vuol dire poter reggere qualsiasi carico. Il browser e i programmi più complessi richiedono più memoria, e la prova citata non equivale certo a una verifica su ogni modello di PC in circolazione.

Il senso di XXRI OS non sta nel trasformare una macchina vecchia in un computer attuale, quanto nel restituirle una funzione sensata. Un PC inadatto ai lavori più pesanti può ancora diventare una postazione dignitosa per le attività essenziali, a patto di misurare la tecnologia sui bisogni reali più che sulla rincorsa continua a prestazioni sempre maggiori.

Anche il capitolo della compatibilità merita attenzione. Il browser integrato richiede un processore con supporto SSE2, una caratteristica che su alcuni dispositivi particolarmente datati può mancare. Aggiungere RAM quindi non basta a superare ogni limite, perché contano anche la CPU e il supporto alle periferiche collegate. Prima di scegliere questa distribuzione come sistema principale conviene provarla direttamente sul dispositivo a cui è destinata, controllando che gli strumenti necessari funzionino come previsto.

Fonte: TecnoAndroid