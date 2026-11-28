WhatsApp si prepara a seguire i propri utenti anche nei viaggi all’estero. La piattaforma di messaggistica ha annunciato ufficialmente l’arrivo delle eSIM da viaggio acquistabili e installabili direttamente al suo interno. Nel frattempo sta sperimentando su iOS due novità: i messaggi di testo a visualizzazione singola e un’interfaccia più pulita. Sono tre cambiamenti molto diversi tra loro, ma che arrivano praticamente nello stesso momento e toccano sia i servizi offerti sia l’aspetto dell’app.

Le eSIM da viaggio arrivano dentro WhatsApp

La novità più concreta riguarda chi si sposta spesso oltre confine. Gli utenti di iPhone e Android potranno presto comprare e attivare una eSIM senza mai uscire da WhatsApp, ottenendo un piano dati mobile per l’estero con pochi tocchi. Il dettaglio interessante è che il servizio di messaggistica continuerà a funzionare con il numero di telefono abituale, quindi nessun cambio di contatto e nessuna confusione con amici, familiari o colleghi durante la permanenza fuori casa.

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Per rendere possibile tutto questo l’azienda ha spiegato di lavorare con fornitori di eSIM e operatori telefonici partner, tra cui Jio, Smart Axiata, Smart Communications e Verizon, insieme ad altri nomi non ancora resi noti. Il lancio partirà a breve in alcuni Paesi selezionati e la funzione comparirà direttamente nell’app non appena sarà disponibile per il singolo account. Al momento non sono stati indicati né una data precisa né l’elenco completo dei mercati coinvolti.

Messaggi di testo che si leggono una volta sola

Sul fronte dei test, alcuni iscritti alla beta di WhatsApp distribuita tramite TestFlight stanno iniziando a vedere l’opzione per inviare messaggi a visualizzazione singola anche sotto forma di semplice testo. Si tratta dell’estensione di una funzione che esiste già da tempo per foto, video e messaggi vocali, ora applicata alle parole scritte.

Il meccanismo è piuttosto intuitivo. Tenendo premuto il pulsante di invio, chi ha accesso alla novità può scegliere se programmare il messaggio oppure spedirlo in modalità a visualizzazione singola. Il destinatario tocca il messaggio e lo legge in un’interfaccia separata, dove WhatsApp blocca screenshot, registrazioni dello schermo, copia e inoltro. Appena il messaggio viene chiuso il contenuto sparisce per entrambe le parti e nessuno dei due interlocutori può più recuperarlo.

Una barra delle schede più essenziale su iPhone

Il secondo esperimento riguarda la grafica ed è in distribuzione tra i beta tester su iPhone. WhatsApp sta ritoccando la barra delle schede eliminando le etichette di testo che compaiono sotto ogni icona, pur conservando lo stile Liquid Glass già adottato dall’applicazione.

Nella nuova versione la barra delle schede mostra soltanto le icone di Aggiornamenti, Chiamate, Contatti, Chat e Tu, senza alcuna scritta sotto. Il risultato è un elemento più compatto, dato che l’app non deve più riservare spazio extra ai nomi delle sezioni. Le icone restano comunque chiare e riconoscibili, così ogni scheda si individua a colpo d’occhio anche senza didascalie.

Come accade quasi sempre con le funzioni in fase di prova su WhatsApp, non c’è alcuna indicazione su quando, o addirittura se, queste due modifiche approderanno nella versione pubblica dell’app.

Fonte: TecnoAndroid