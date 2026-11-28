Il Pentagono sta trattando con GM e Ford per coinvolgerle nella produzione di droni militari, e se le trattative dovessero concludersi con un accordo firmato le catene di montaggio di Detroit potrebbero presto sfornare componenti destinati alle forze armate statunitensi. Il Dipartimento della Difesa americano dialoga da tempo con le aziende nazionali per la realizzazione di equipaggiamento bellico, al punto da aver già pensato di sfruttare l’esperienza di GM nella produzione su larga scala per costruire missili. Adesso però l’attenzione si sposta sui velivoli senza pilota impiegati sia per gli attacchi sia per le missioni di ricognizione.

Il motivo di questa scelta è piuttosto concreto. I vertici della Difesa si sarebbero rivolti alle case automobilistiche e ad altre realtà manifatturiere esterne al settore auto dopo aver capito che le aziende americane specializzate in droni non hanno l’esperienza né la capacità necessarie per produrre componenti nelle quantità richieste dall’esercito. Secondo quanto emerso, GM e Ford si limiterebbero a fornire le parti e non i velivoli completi.

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I dubbi dei costruttori e un mercato da 26 miliardi

Le aziende di Detroit però non sembrano entusiaste, e per ragioni comprensibili. C’è innanzitutto il timore di un danno alla reputazione agli occhi del pubblico, visto che essere associati alla fabbricazione di armi non è esattamente un vantaggio per chi vende pickup e utilitarie. Poi pesano i margini di guadagno ridotti e l’assenza di garanzie su una domanda costante nel tempo, due aspetti che per un costruttore abituato a pianificare volumi su più anni contano parecchio.

Dall’altra parte il Pentagono prova a rendere l’offerta più allettante. Secondo le sue stime il mercato dei droni militari potrebbe arrivare a circa 26 miliardi di euro e per attirare i potenziali partner il programma di sviluppo è stato accorpato fra più rami delle forze armate. In questo modo nascono contratti di dimensioni maggiori, pensati proprio per invogliare le aziende a partecipare alle gare.

Dalla Seconda guerra mondiale ai mezzi senza equipaggio

Che l’industria dell’auto lavori fianco a fianco con l’esercito non è certo una novità. Durante la Seconda guerra mondiale i tre grandi costruttori americani sospesero la produzione di vetture per realizzare di tutto per il governo statunitense, dagli aeroplani ai carri armati fino alle munizioni. In tempi più recenti, nel corso di quest’anno, GM ha accettato di costruire componenti per i missili Patriot di Lockheed Martin. La divisione GM Defense si prepara inoltre a testare veicoli terrestri senza pilota basati sul telaio del Chevy Silverado 3500, privi però della cabina per i passeggeri.

Accordi simili si stanno firmando o negoziando un po’ ovunque nel mondo. Renault, oggi conosciuta soprattutto per le sue auto elettriche dall’aria simpatica e rassicurante, si è impegnata a costruire droni insieme a Thales. Anche il governo del Giappone spera di convincere i fornitori del comparto automobilistico a rispondere alla chiamata della difesa e a produrre droni, anche se Toyota, Honda e Nissan finora non hanno ancora deciso di scendere in campo.

Altri marchi hanno preferito puntare sui veicoli invece che sulla produzione di armamenti. La divisione Daimler Truck legata a Mercedes ha da poco lanciato Daimler Truck Defence con l’obiettivo di raggiungere 1 miliardo di euro di ricavi annui nel settore difesa entro appena due anni. Ford invece ritiene che i suoi pickup attuali siano una base ideale da trasformare in mezzi militari. L’azienda ha dichiarato di aver avviato colloqui con i dipartimenti della difesa di diversi Paesi per proporre i modelli Super Duty della Serie F e il Ranger, mettendo l’accento sulla robustezza, sui costi contenuti e sulla facile reperibilità di ricambi e assistenza.

Fonte: TecnoAndroid