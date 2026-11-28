Su un PC con Windows 11 protetto da password e con il disco di sistema cifrato tramite BitLocker potrebbe essere possibile avviare programmi senza aver mai effettuato l’accesso. La falla si chiama FastUnlock e sfrutta un comportamento anomalo dell’Assistente vocale di Windows, noto anche come Narrator, durante la procedura di recupero delle credenziali di un account Microsoft.

A individuarla è stato il ricercatore di sicurezza Nightmare Eclipse, che non è nuovo ad attacchi contro i sistemi di difesa di Windows. Sua è anche YellowKey, la vulnerabilità di BitLocker sistemata da Microsoft a giugno 2026. Questa volta ha diffuso una dimostrazione tecnica di FastUnlock spiegando di aver violato in circa 5 minuti un computer con Windows 11 26H2, gli aggiornamenti di novembre installati e l’unità cifrata. Il nodo riguarda la separazione tra la schermata di blocco e la sessione vera e propria. Una seconda analisi firmata dalla società di sicurezza ThreatLocker ha confermato che si può eseguire codice senza autenticarsi, pur chiarendo alcuni limiti dell’attacco.

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Come FastUnlock usa l’Assistente vocale di Windows 11

L’Assistente vocale è uno strumento di accessibilità che legge gli elementi dell’interfaccia e consente di muoversi in Windows con la tastiera. Microsoft lo rende disponibile già prima del login, ed è una scelta necessaria perché chi ha disabilità visive deve poter accedere al computer. Il problema scovato da Nightmare Eclipse nasce dall’incontro tra Narrator e il recupero dell’account Microsoft. Quando si sceglie di reimpostare il PIN o di recuperare le credenziali, Windows apre un’interfaccia apposita. Attivando a quel punto l’Assistente vocale con la combinazione Windows+U, il software può spostare il focus su una propria finestra in background che, pur restando invisibile, continua a ricevere i comandi di navigazione da tastiera.

Passando per gli elementi dell’interfaccia di Narrator il ricercatore è arrivato alle impostazioni di lettura delle formule matematiche e da lì ad altre sezioni delle Impostazioni di Windows. Il risultato è l’accesso a funzioni che dovrebbero restare isolate dalla sessione bloccata. La solidità della password qui non c’entra nulla. La falla deriva dalla possibilità di interagire con componenti grafici che il sistema avrebbe dovuto tenere fuori portata prima dell’autenticazione.

Il ruolo di WsiAccount e l’esecuzione di programmi

Stando alla ricostruzione di Nightmare Eclipse, la nuova interfaccia di Narrator non applica come dovrebbe alcune restrizioni quando lavora nella sessione di blocco. Il codice conserva invece un controllo specifico che impedisce l’apertura della finestra quando il processo gira come SYSTEM. L’attacco consente così di raggiungere un ambiente eseguito con l’identità WsiAccount, un account che Windows impiega per certe operazioni legate all’accesso. Non è un amministratore e agire con quell’identità non significa ottenere automaticamente i privilegi SYSTEM.

La dimostrazione descrive un percorso che passa dalle impostazioni di riproduzione automatica dei dispositivi rimovibili, arriva a Esplora file e potenzialmente permette di lanciare programmi da una chiavetta USB. Il video originale non mostra per intero quest’ultimo passaggio, ma ThreatLocker ha poi replicato l’attacco con un’unità esterna confermando l’accesso a WsiAccount. Durante i test sono emerse anche difficoltà nell’inserire testo con la tastiera fisica, superabili con quella virtuale. La vulnerabilità è quindi reale, anche se conviene non attribuirle più di quanto dimostrato. Creare nuovi amministratori richiederebbe passaggi e privilegi ulteriori che l’accesso ottenuto non garantisce di per sé.

BitLocker aggirato davvero? Disco cifrato e sessione bloccata non sono la stessa cosa

BitLocker protegge i dati sul disco grazie alla cifratura ma non prende il posto dei controlli di autorizzazione del sistema operativo una volta che l’unità è sbloccata. Su molti PC la configurazione basata solo sul TPM fa partire il sistema e sblocca il volume in automatico dopo aver verificato le condizioni previste. Windows arriva così alla schermata di accesso con il disco già a disposizione. FastUnlock sfrutta esattamente questa situazione. Non dimostra la decifrazione delle chiavi di BitLocker ma un accesso non autorizzato alle funzioni di Windows quando il volume è già aperto.

La contromisura più efficace consiste nell’impedire che un computer rubato possa raggiungere la schermata di login con l’unità già sbloccata. La configurazione TPM+PIN chiede un codice prima dell’avvio di Windows e rappresenta un ostacolo importante per chi ha in mano soltanto il dispositivo fisico. ThreatLocker conferma che il PIN richiesto all’accensione aiuta a mitigare FastUnlock quando il computer è spento o in ibernazione.

Fonte: TecnoAndroid