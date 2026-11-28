Warframe: Tau ha finalmente una data d’uscita e arriverà il 9 dicembre in forma gratuita e in contemporanea su PC, console e dispositivi mobili. Si tratta del primo viaggio del gioco oltre il sistema stellare originale, un aggiornamento atteso dai giocatori da anni. Digital Extremes lo ha mostrato alla stampa attraverso una versione ancora in lavorazione, presentata dalla Community Director Megan Everett e dalla Creative Director Rebecca Ford. Proprio Ford lo ha definito “il colpo più grosso che potessimo tentare”, precisando però che il lancio rappresenta soltanto l’inizio.

Warframe arriva il 9 dicembre: cosa porta Tau al lancio

Di Tau si parla nella lore di Warframe da tanto tempo e negli ultimi cinque anni i riferimenti si sono fatti sempre più insistenti, soprattutto durante il dialogo chiave di The New War. Al debutto l’espansione include due regioni, una missione narrativa di circa due ore, nuovi sindacati e un intero album musicale che Ford ha descritto come un incrocio tra EDM, trip hop e acid wash. Il nuovo contenuto segue immediatamente l’evento Epoch Operation: Taubound, che si è chiuso con la distruzione di Eris, il pianeta natale degli Infested. Secondo Everett è stato l’evento con la partecipazione più alta nella storia del gioco.

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Insieme a Tau arriva anche Kullervo Prime come nuovo Prime Access, svelato in un trailer condiviso con Styanax. La versione Prime offre armatura ed energia maggiorate e porta con sé due armi inedite, il fucile a pompa Rauta Prime e la lama pesante Vitrica Prime. Si può ottenere giocando oppure sbloccare subito tramite microtransazione. Il primo Heirloom del 2027 sarà Nezha, accompagnato da un Heirloom dedicato a Loki, che riceverà anche una revisione leggera delle sinergie tra le abilità, dell’invisibilità e del controllo delle folle.

La prima regione si chiama Parita ed è un deserto instabile flagellato dalle tempeste di sabbia e abitato dai discendenti dei Dax. Il nome in codice durante lo sviluppo era “Mad Max Dax” e l’ispirazione dichiarata è proprio l’universo di Mad Max. Qui si trovano sei modalità di gioco, tra cui una variante di Survival con pericoli ambientali e un sistema ecologico che chiede di cacciare larve e insetti per conto di Catylac, un ragazzino appassionato di scienza.

Fornax, la città dei Sentient tra casinò e mafia

La vera protagonista è però Fornax, una città Sentient circondata da anelli con un’atmosfera noir dominata dalla malavita e un proprio sistema meteorologico. Ospita il primo sistema di hub sociali interconnessi del gioco, composto dal casinò Last Bloom Lounge, dal Manifold e da un terzo spazio ancora segreto. Ci si sposta tra gli hub completando incarichi, lanciando missioni dalla mappa stellare, guidando lungo l’Highway Network in un minigioco di combattimento su strada oppure con la Night Walk, una passeggiata in prima persona senza scontri insieme al cane di Brisco. Il team si è ispirato a Mass Effect, Law & Order, I Soprano e Boardwalk Empire, immaginando Fornax come una Detroit cibernetica incrociata con Atlantic City.

Torna la modalità Spy sotto forma di colpo ai caveau, debutta Mayhem in cui si distruggono le proprietà dei boss compreso far saltare le loro limousine e c’è anche Racket, dove le squadre recuperano fondi rubati da restituire ai quartieri estorti. Al posto degli Acolyte entrano in scena i cinque Hokra Brothers, che danno la caccia a chi affronta le missioni Steel Path e si possono incontrare fuori servizio nel casinò. L’unico sindacato è The Fornax Informer, un trio di strilloni che al rango tre sblocca un’indagine investigativa con ricompensa esclusiva. C’è persino il primo gioco di carte di Warframe, mentre una roulette arriverà all’inizio del prossimo anno. Una regola resta inderogabile e chi cade dal livello muore.

I piani per il 2027

Lo studio canadese, che conta oltre 90 milioni di giocatori ed è candidato come miglior supporto alla community ai The Game Awards, ha già tracciato la rotta. Il 2027 sarà dedicato agli Infested nel sistema Origin, una fazione mai approfondita davvero secondo gli sviluppatori. Arriverà anche un nuovo Warframe legato a Tau e altre porzioni del sistema potrebbero comparire prima del previsto. Chi guarderà lo show di Geoff Keighley il 10 dicembre per 30 minuti con un account Twitch collegato riceverà gratis Caliban. Everett e Ford hanno infine definito i giocatori di ritorno la loro “balena bianca” e nel 2027 vogliono concentrarsi proprio su di loro, con interventi strutturali sull’esperienza di accesso.

Fonte: TecnoAndroid