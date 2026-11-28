La nuova Xiaomi SU7 Ultra punta dritta al record del Nurburgring che le è stato strappato da Porsche. Quando la casa tedesca si è presa il primato tra le auto elettriche di serie sul circuito più duro del mondo con la sua estrema Taycan Turbo GT dotata di Manthey Kit, il marchio tecnologico cinese avrebbe potuto arrendersi. Ha invece fatto il contrario ed è tornato in pista appena un paio di mesi dopo con un prototipo aggiornato. Ora sono emerse le prime immagini e le specifiche della berlina rinnovata, che porta il concetto di estremo a un livello ancora più alto.

Proprio come il pacchetto Manthey lavora sull’aerodinamica della Taycan Turbo GT, anche Xiaomi ha scelto di intervenire sui flussi d’aria della SU7 Ultra invece di potenziare il sistema di propulsione. Nella versione standard la vettura non cambia poi molto rispetto a prima, anche se sui parafanghi anteriori sono comparse alcune feritoie. Ritoccate pure le forme del paraurti anteriore e della griglia, che regalano all’insieme un aspetto un filo più aggressivo. Al posteriore arrivano un nuovo paraurti e un diffusore inedito. Le novità più sostanziose però si trovano nella lista degli optional, pensati per trasformare la super berlina capace di battere diverse hypercar in un’arma da pista ancora più temibile.

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Fibra di carbonio ovunque e un’ala con DRS

L’opzione più vistosa è un enorme alettone posteriore in fibra di carbonio con supporti a collo di cigno, lo stesso già avvistato sui prototipi più recenti. L’ala sembra dotata di due attuatori elettronici che permettono alla parte superiore di aprirsi, creando un sistema di riduzione della resistenza aerodinamica (il cosiddetto DRS) simile a quello di Porsche 911 GT3 RS. Anche l’ala posteriore più piccola è realizzata in carbonio ed è disponibile in quattro tonalità diverse. Chi preferisce un look più discreto potrà ordinare la nuova SU7 Ultra con un semplice spoiler retrattile che fuoriesce dal portellone.

Nelle immagini diffuse dal MIIT, il Ministero dell’Industria e dell’Informatica cinese, compare anche un paraurti anteriore più orientato alla pista. Sempre in carbonio, aggiunge nuove prese d’aria e piccole alette per aumentare il carico aerodinamico sull’avantreno. Spunta poi un diffusore in fibra di carbonio dal disegno ancora più spettacolare. Tra le novità per il 2027 ci sono cerchi pensati per i circuiti e pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS da 295/30 davanti e 325/30 dietro. Altre proposte di cerchi mostrano razze dal design particolare e colori differenti, abbinati a gomme Pirelli P Zero Elect che probabilmente saranno quelle di serie. Le pinze dei freni sono disponibili in rosso, giallo, verde e blu e lavorano su grandi dischi carboceramici.

Il catalogo degli accessori comprende inoltre tre diversi stili di tetto in carbonio, quello che sembra un tetto panoramico in vetro, cofani in carbonio dal look estremo e pacchetti grafici d’impatto. Le foto mostrano anche calotte degli specchietti in carbonio e diversi stemmi per il cofano, tra cui versioni in carbonio blu e viola.

Tre motori e 1.526 cavalli per inseguire la Taycan

Alcune indiscrezioni iniziali ipotizzavano l’arrivo di un quarto motore elettrico, con una potenza capace di superare i 2.000 cavalli. Non è andata così. I documenti depositati confermano la stessa configurazione a tre motori del modello attuale con gli stessi 1.526 cavalli, una cifra più che sufficiente per qualsiasi giornata in pista. La velocità massima dichiarata è di 318 km/h.

Le carte del MIIT riportano due valori di peso diversi, 2.380 kg e 2.375 kg, che probabilmente corrispondono a due allestimenti. Si tratta di numeri importanti che rendono la SU7 Ultra più pesante della Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach, ferma a 2.200 kg. Altre elettriche ad alte prestazioni altrettanto massicce, come Hyundai Ioniq 6 N, hanno però dimostrato di saper nascondere molto bene i chili in eccesso. In accelerazione la versione aggiornata dovrebbe almeno eguagliare il modello uscente, che passa da 0 a 100 km/h in appena 1,98 secondi. Anche l’autonomia dovrebbe restare intorno ai 620 km secondo il ciclo CLTC.

L’ultimo interrogativo riguarda le prestazioni sul Nurburgring. Nel 2025 il modello uscente aveva girato sul circuito tedesco in 7:04.957, tempo poi battuto dalla Taycan Turbo GT con kit Manthey, capace di fermare il cronometro su 6:55.553 con Lars Kern al volante. Per tornare in vetta, gli aggiornamenti aerodinamici e i nuovi pneumatici scelti da Xiaomi dovranno limare dal tempo sul giro circa 10 secondi o anche di più.

Fonte: TecnoAndroid