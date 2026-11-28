Un monovolume elettrico capace di percorrere fino a 900 km con una sola ricarica. È la promessa di BYD, che ha appena presentato la sua nuova ammiraglia per il trasporto di persone, un mezzo dalle dimensioni importanti e dal colore decisamente poco convenzionale, visto che si mostra in un acceso viola. Il nome scelto non lascia molto spazio all’immaginazione: si chiama BYD Whale, cioè balena, e a giudicare dai numeri non sembra affatto un’esagerazione.

Il dato sull’autonomia è una stima, ma resta comunque impressionante se lo si mette accanto a quello che il mercato ha offerto finora in questa categoria. I monovolume a batteria, del resto, hanno sulla carta tutte le caratteristiche per diventare il mezzo pratico per eccellenza. C’è spazio per i passeggeri, c’è spazio per i bagagli e soprattutto c’è spazio per accogliere batterie molto grandi, che sono poi la chiave per percorrere tanta strada senza fermarsi alla colonnina.

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BYD Whale: il confronto con Volkswagen ID Buzz

Per capire la portata dell’annuncio basta tornare indietro di qualche anno. Nel 2023 Volkswagen ID Buzz, uno dei monovolume elettrici più attesi e discussi, in una prova su strada si era fermato a circa 320 km di guida reale con un pieno di energia. Un valore che per un’auto pensata per famiglie e lunghi viaggi era sembrato piuttosto limitato.

La proposta cinese punta invece quasi a triplicare quella percorrenza. Va ricordato che si parla di due situazioni diverse, da una parte una misurazione su strada e dall’altra un’autonomia dichiarata e stimata. La distanza tra i due numeri però è talmente ampia da far capire quanto BYD voglia spingere sull’acceleratore proprio in un segmento dove le batterie capienti possono fare la differenza. Con quasi 900 km sulla carta il tema dell’ansia da ricarica, almeno nelle intenzioni del costruttore, passa decisamente in secondo piano.

Dimensioni da record per BYD Whale

Il nome Balena trova conferma appena si guardano le misure. BYD Whale è lungo 5,27 metri, largo quasi 2 metri, per la precisione 1.996 millimetri, e alto 1.815 millimetri. Il passo, ovvero la distanza tra l’asse anteriore e quello posteriore, arriva a 3.130 millimetri, un valore che lascia intuire un abitacolo particolarmente generoso.

Con un rapido calcolo fatto quasi su un tovagliolo di carta emerge che il nuovo monovolume supera in dimensioni alcuni dei riferimenti più noti della categoria. Il veicolo risulta infatti più grande di Honda Odyssey, più grande di Chrysler Pacifica e più grande anche di Toyota Sienna, tre modelli che negli Stati Uniti rappresentano da tempo la scelta classica di chi ha bisogno di tanti posti e di tanto spazio per la famiglia.

Superare tutti e tre in ingombro significa proporsi come uno dei mezzi più voluminosi del suo genere. Ed è proprio questa abbondanza di centimetri a rendere possibile l’alloggiamento di un pacco batterie in grado di garantire un’autonomia così elevata. Lunghezza, larghezza e passo così ampi permettono infatti di distribuire le celle sotto il pianale senza sacrificare la vivibilità interna, che per un’auto destinata a trasportare persone e bagagli resta un requisito fondamentale.

La nuova ammiraglia di BYD unisce quindi due elementi che raramente convivono nello stesso modello, cioè dimensioni da veicolo per grandi famiglie e una percorrenza stimata di 900 km, pari a circa 559 miglia, con una singola ricarica.

Fonte: TecnoAndroid