Alla fine dell’Ottocento le marine militari si trovarono davanti a un problema del tutto nuovo, e a risolverlo fu un ufficiale spagnolo. Il cacciatorpediniere, oggi la nave da guerra più importante delle grandi flotte, nacque infatti dall’intuizione di Fernando Villaamil, che nel 1884 cominciò a progettare un’imbarcazione capace di dare la caccia alle temute torpediniere. L’invenzione del siluro autopropulso aveva trasformato piccole lance veloci ed economiche in una minaccia letale per le corazzate. Da quel progetto uscì la prima unità del genere al mondo, capostipite di una classe che tutte le principali marine schierano ancora oggi.

Cacciatorpediniere: il siluro che mise in crisi le corazzate

Verso la fine degli anni Sessanta dell’Ottocento Robert Whitehead inventò il siluro autopropulso e la guerra navale cambiò volto. Una barca piccola, rapida e poco costosa poteva affondare una corazzata gigantesca, carissima e lenta nelle manovre. I pesanti cannoni di bordo erano troppo lenti per puntare bersagli così agili, soprattutto di notte o con il mare grosso. Il vantaggio garantito da quei colossi, di colpo, era svanito.

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Alcune flotte, come quella francese, scommisero proprio sulle piccole torpediniere. Altre cercavano invece il modo di difendersene. La Spagna era tra queste e la soluzione arrivò da Villaamil, nato nel novembre del 1845 a Serantes, a due passi da Ribadeo. Formatosi al Collegio Navale Militare di San Fernando, aveva prestato servizio a Cuba, Porto Rico e nelle Filippine prima di insegnare alla scuola navale di Ferrol. Non era quindi un semplice funzionario del Ministero della Marina, dove era stato destinato, ma un uomo che le navi da guerra le conosceva davvero.

Il Destructor, 348 tonnellate e un nome rimasto nella storia

L’ufficiale immaginò un’unità da oltre 300 tonnellate, in grado di superare i 20 nodi, una velocità notevolissima per l’epoca, e soprattutto di tenere l’alto mare, cosa che nessuna torpediniera permetteva. Il ministro Manuel Pezuela approvò le specifiche e la Armada scelse l’offerta dei cantieri James e George Thomson di Clydebank, in Scozia. Completata, la nave misurava 58,74 metri di lunghezza, dislocava 348 tonnellate e montava due macchine a vapore a triplice espansione da circa 3.800 cavalli, un cannone da 90 millimetri, altri sei più piccoli e due tubi lanciasiluri da 360 millimetri. Alle prove toccò i 22,5 nodi, cioè 41,7 km/h, collocandosi intorno al 1888 tra le navi più veloci del pianeta, se non proprio la più veloce.

Nel gennaio del 1887 arrivò la conferma sul campo. Consegnata il 19, la nave salpò il 24 da Falmouth verso Ferrol con Villaamil al comando e ventiquattro ore più tardi raggiungeva la costa spagnola, dopo aver attraversato in pieno inverno un Cantabrico in tempesta a una media di circa 18 nodi. Era esattamente la tenuta in alto mare che il suo ideatore aveva preteso. Fu battezzata Destructor e il nome finì per restare: fu la prima nave chiamata e classificata così e la maggior parte delle marine adottò il termine. L’ingegnere navale britannico William Henry White la descrisse come la prima del suo tipo mai costruita. Influenzò anche i progetti della Royal Navy, i cui primi esemplari, Havock e Hornet, entrarono in scena qualche anno dopo, nel 1893.

Dai colossi di oggi alle fregate spagnole

Da quel cacciatore di torpediniere ideato da un asturiano discende la nave da combattimento polivalente che le grandi flotte hanno oggi in dotazione. Le differenze, ovviamente, sono enormi. Lo statunitense Arleigh Burke, vero cavallo di battaglia della marina americana, arriva a 9.600 tonnellate. Il cinese Type 055 si colloca tra le 12.000 e le 13.000 tonnellate e porta 112 celle di lancio verticale.

Secondo la nomenclatura della NATO anche la Armada spagnola dispone di cinque cacciatorpediniere. Per la marina iberica però si tratta di fregate, nello specifico della classe Álvaro de Bazán (F100), da 5.800 a 6.400 tonnellate e dotate di sistema Aegis. A queste si aggiungeranno le F110: la prima unità, la Bonifaz, entrerà in servizio nel 2028, mentre la seconda, la Roger de Lauria, è stata varata il 27 ottobre ma deve ancora attendere prima di diventare operativa.

Fonte: TecnoAndroid