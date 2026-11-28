Il mese di dicembre 2026 si arricchisce di un’uscita che molti appassionati attendevano da tempo, perché Team Cherry ha fissato all’11 dicembre il debutto di Sea of Sorrow, la prima grande espansione gratuita di Hollow Knight: Silksong. Il nuovo contenuto sarà disponibile su PC e console tra appena due settimane, in un periodo dell’anno che si annunciava piuttosto tranquillo e che invece si sta riempiendo di novità.

Dopo il lancio di Grand Theft Auto VI, infatti, la parte finale dell’anno sembrava destinata a una certa calma sul fronte delle pubblicazioni. Le cose sono andate diversamente. Dicembre si conferma un mese affollato, con parecchi giochi ed espansioni in arrivo su tutte le principali piattaforme, e lo studio australiano ha deciso che c’era ancora spazio per un titolo molto atteso.

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Sea of Sorrow, cosa si sa dell’espansione di Silksong

L’annuncio è arrivato insieme al trailer di lancio, accompagnato da una descrizione ufficiale piuttosto evocativa. Il testo invita i giocatori a viaggiare sopra e sotto un vasto mare dimenticato, nella prima gigantesca espansione di Silksong, che sarà distribuita senza alcun costo a tutti a partire dall’11 dicembre 2026. Nessun pagamento aggiuntivo quindi, una scelta in linea con la filosofia che il team ha sempre seguito.

Il trailer ha confermato anche l’elenco completo delle piattaforme coinvolte. Sea of Sorrow arriverà su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. Una copertura molto ampia che permetterà praticamente a chiunque possieda il gioco base di mettere le mani sui nuovi contenuti fin dal primo giorno.

Per il resto, i dettagli scarseggiano. Del nuovo capitolo di quello che viene considerato uno dei migliori giochi usciti nel 2025 si conosce ben poco, ma le immagini lasciano intuire aggiunte corpose. Del resto è una tradizione consolidata per Team Cherry. Per il primo Hollow Knight lo studio aveva pubblicato quattro espansioni gratuite, capaci di aggiungere complessivamente ben oltre 15 ore di contenuti. Un precedente che alza parecchio le aspettative sul nuovo pacchetto.

C’è poi un aspetto che i fan apprezzeranno. L’uscita di Sea of Sorrow era stata programmata proprio per il 2026, e lo sviluppatore ha mantenuto la parola data senza slittamenti. Non è un dettaglio scontato, considerando quanto spesso i rinvii siano diventati la norma nel settore.

Lo scontro diretto con Path of Exile 2

L’elemento forse più curioso di tutta la vicenda riguarda però la data scelta. Lo studio non ha avuto timore di posizionare il proprio contenuto nello stesso giorno di una delle uscite più rilevanti dell’anno, almeno tra quelle che non si chiamano Grand Theft Auto VI. Anche Path of Exile 2 arriva infatti l’11 dicembre, con il lancio della versione 1.0.

Il gioco di ruolo d’azione sviluppato da Grinding Gear Games non è certo una sorpresa assoluta. Il titolo aveva debuttato in accesso anticipato già nel 2024, quindi buona parte del pubblico sa più o meno cosa aspettarsi. Ma con la versione definitiva gli sviluppatori puntano in alto e vogliono entrare nel ristretto club dei giochi capaci di superare il milione di giocatori in contemporanea su Steam.

Anche Path of Exile 2 sarà accessibile gratuitamente, un fattore che potrebbe pesare parecchio. Proprio per la sua natura free to play, il gioco di Grinding Gear Games ha buone probabilità di monopolizzare gran parte dell’attenzione dell’industria videoludica nei giorni del lancio, mettendo così due titoli gratuiti uno contro l’altro nella stessa data.

Fonte: TecnoAndroid