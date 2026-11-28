Il team di sviluppo di PHP ha distribuito nuovi aggiornamenti di sicurezza PHP che correggono 18 vulnerabilità, alcune delle quali classificate come critiche perché potrebbero consentire ad aggressori non autenticati di eseguire codice da remoto sui server esposti. Le patch sono arrivate giovedì 19 novembre 2026 e coprono tutti i rami del linguaggio ancora supportati, con il rilascio delle versioni PHP 8.5.13, 8.4.28, 8.3.37 e 8.2.36.

Secondo la società di sicurezza Aikido, i 18 CVE interessano il motore principale del linguaggio, la gestione delle sessioni, PHP FPM, CGI e diversi altri componenti. Si tratta quindi di un intervento piuttosto ampio, che tocca parti molto usate nelle installazioni di tutti i giorni.

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La falla più grave riguarda PHP FPM

Tra i problemi più seri spicca una vulnerabilità di tipo request smuggling in PHP FPM, con un punteggio CVSS di 9.2. Stando ad Aikido, chi attacca può eseguire codice PHP da remoto senza bisogno di autenticarsi, ma solo su server che riutilizzano le connessioni verso PHP FPM in determinate condizioni. Nel mirino ci sono alcune configurazioni di nginx, Apache, HAProxy e LSAPI che mantengono aperte le connessioni con il backend. Le configurazioni standard di nginx e Apache, che non riutilizzano queste connessioni, restano invece al riparo dall’attacco.

L’elenco delle correzioni importanti però non si ferma qui. Ci sono due falle di tipo use after free, una legata ai backtrace dei metodi magici e l’altra alla cache dei fusi orari, entrambe in grado di portare a una esecuzione di codice remoto. Allo stesso rischio espongono un difetto che coinvolge file di sessione sovrascritti solo in parte e un’incongruenza nel serializzatore delle sessioni. Un altro use after free, legato al meccanismo epoll di PHP FPM, potrebbe invece consentire un’escalation dei privilegi in locale. Chiude la lista dei problemi principali un aggiramento della firma OpenSSL nei file PHAR, ottenuto tramite il declassamento dell’algoritmo. A tutto questo si aggiungono correzioni per corruzione della memoria, divulgazione di informazioni, cross site scripting, denial of service e una gestione potenzialmente insicura degli URL HTTPS e FTPS.

Le contromisure temporanee e le versioni non più supportate

I rilasci sono arrivati il giorno dopo un avviso con cui il team di sicurezza di PHP aveva annunciato che gli aggiornamenti di sicurezza PHP in arrivo avrebbero riguardato tutte le versioni supportate, con un livello di gravità massimo definito critico. Lo stesso team aveva precisato che i problemi più gravi richiedono una configurazione diversa da quella predefinita oppure installazioni poco comuni.

La falla legata al serializzatore delle sessioni era già stata resa nota in un avviso informativo del 23 ottobre e riguarda il modo in cui PHP tratta i dati di sessione con certe configurazioni. Come rimedio provvisorio, PHP ha suggerito di disattivare il tracciamento dell’avanzamento degli upload nelle sessioni impostando session.upload_progress.enabled=0 e poi riavviando i worker. La stessa impostazione era stata consigliata anche per arginare le recenti falle note come PHP2Shell. Per la vulnerabilità di request smuggling, invece, gli amministratori che non possono installare subito le patch hanno la possibilità di disattivare le connessioni persistenti tra il server web e PHP FPM, in modo che ogni connessione venga chiusa al termine della singola richiesta.

Aikido avverte comunque che questi accorgimenti non coprono tutte le vulnerabilità risolte con il pacchetto di novembre e raccomanda di verificare che i listener di PHP FPM e LSAPI non siano esposti direttamente a reti non attendibili.

Le patch ufficiali valgono soltanto per i rami supportati, ma chi lavora con versioni non supportate ha qualche alternativa. Il manutentore indipendente Ondrej Surý ha pubblicato pacchetti corretti che risalgono fino a PHP 5.6, mentre Aikido ha messo a disposizione immagini container rafforzate con le correzioni riportate all’indietro per PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.4 e 8.1. Agli amministratori viene chiesto di passare a PHP 8.5.13, 8.4.28, 8.3.37 oppure 8.2.36, a seconda del ramo in uso, per chiudere le falle appena rese pubbliche.

Fonte: TecnoAndroid