Una class action depositata venerdì presso il tribunale federale di San Jose, in California, chiama in causa direttamente Intel e due dei suoi uomini chiave. Tra i convenuti figurano infatti il CEO Lip-Bu Tan e il direttore finanziario David Zinsner, accusati dagli azionisti di aver tenuto nascosta la reale gravità di un lungo rallentamento delle vendite di PC e di un eccesso di scorte in magazzino. Quando la situazione è emersa il titolo ha perso il 29% del proprio valore nel giro di una sola giornata.

Per il produttore di processori il periodo non era certo dei più sereni. La carenza di DRAM e la frenata del mercato dei computer pesavano già parecchio sui conti, ma adesso il fronte più delicato si è spostato in un’aula di tribunale. Secondo chi ha promosso l’iniziativa legale, l’azienda avrebbe di fatto ingannato gli investitori omettendo informazioni decisive sullo stato del business. Nel ricorso si fa riferimento anche a un terzo trimestre definito senza mezzi termini “disastroso” per Intel.

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Le accuse e la raccolta di capitali di metà agosto

Stando ai dettagli contenuti nella causa, il peggioramento delle vendite di computer e l’accumulo di inventario avrebbero finito per superare i benefici arrivati dalla costruzione di nuovi datacenter e dal più ampio boom dell’intelligenza artificiale. Il punto centrale riguarda le intenzioni dei vertici. Per i ricorrenti sia l’amministratore delegato sia il responsabile finanziario avevano motivazioni sufficienti e l’occasione concreta per tenere lontani dagli investitori i particolari più scomodi, proprio mentre la società cercava di raccogliere capitali a metà agosto.

Il contesto aiuta a capire meglio la vicenda. Uno dei pilastri della strategia di rilancio voluta da Lip-Bu Tan era il rilancio della divisione dedicata alla produzione di chip per conto terzi, un progetto ambizioso che però richiedeva risorse enormi. Per finanziare l’espansione di un nuovo stabilimento Intel ha quindi venduto azioni per 23 miliardi di dollari, circa 20 miliardi di euro. Gli azionisti, però, non hanno accettato la versione dell’azienda e ora contestano quanto accaduto nei mesi successivi. Il 29 ottobre è arrivata la svolta. Il colosso dei semiconduttori ha comunicato previsioni di ricavi e utili per il quarto trimestre più deboli del previsto, mettendo in guardia anche su una crisi prolungata nel segmento dei personal computer. Le conseguenze sono state immediate e pesantissime, con circa 140 miliardi di dollari di capitalizzazione, all’incirca 120 miliardi di euro, andati in fumo in un solo giorno di contrattazioni.

Memoria, colli di bottiglia e il periodo coperto dalla causa

Durante la presentazione dei risultati di ottobre il numero uno di Intel aveva ammesso che i colli di bottiglia nella catena produttiva, una “crisi della memoria senza precedenti” e la conseguente debolezza del mercato PC avevano inciso in modo significativo sull’andamento dell’azienda. Rivolgendosi agli analisti, Tan aveva anche dichiarato che queste sfide andavano affrontate con urgenza.

Il quadro operativo resta complesso. La società sembra puntare tutto sull’aumento della capacità produttiva delle proprie fabbriche, ma i continui problemi di approvvigionamento ne hanno limitato la possibilità di sfruttare la forte domanda di chip per datacenter. Nel frattempo la crescita dei prezzi della DRAM ha fatto salire i listini dei computer nei negozi, scoraggiando gli acquisti da parte dei consumatori e aggravando ulteriormente la frenata delle vendite di PC.

Sul piano legale la class action chiede un risarcimento danni per un importo non specificato a favore degli investitori che hanno acquistato titoli Intel tra il 23 luglio 2026 e il 29 ottobre, cioè la finestra temporale compresa tra le comunicazioni contestate e l’annuncio che ha provocato il tracollo in Borsa.

Fonte: TecnoAndroid