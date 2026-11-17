Le pagine dei manoscritti medievali custodiscono molto più di testi sacri e miniature preziose. Un gruppo internazionale di ricerca guidato dalla University College Dublin ha individuato tracce di DNA del vaiolo ovino nascoste nella pergamena di alcuni dei codici più celebri d’Europa, tra cui i Vangeli di York che hanno circa mille anni. È la prima prova genetica che questa malattia devastante circolava tra le greggi europee ben prima dell’epoca moderna, e lo studio consente di ricostruire oltre 3.500 anni di evoluzione del virus.

Il vaiolo ovino è altamente contagioso e può attraversare un gregge con una rapidità allarmante. Uccide un gran numero di capi, soprattutto gli esemplari giovani, e provoca pesanti perdite economiche perché riduce la produzione di lana, carne e latte.

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Quando la pergamena diventa un archivio di malattie

Il segreto sta tutto nel materiale. Prima che la carta si diffondesse, i libri venivano realizzati con pelli animali lavorate con cura, provenienti da pecore, capre e bovini. Queste superfici possono conservare frammenti della storia biologica dell’animale, comprese le infezioni presenti al momento della sua morte. Oltre ai Vangeli di York, considerati tra i più raffinati manoscritti miniati sopravvissuti del primo periodo anglosassone, i ricercatori hanno esaminato opere ancora più antiche come il Corpus Glossary del Corpus Christi College di Cambridge, uno dei primi dizionari inglesi, insieme ad altri codici della Gran Bretagna e dell’Europa continentale.

In diversi volumi il materiale genetico virale è comparso su più pagine, segno che alcune delle pelli utilizzate provenivano da animali infetti. La sorpresa maggiore riguarda però le tracce trovate su pergamena ricavata da vitello e da capra. Dato che la malattia colpisce soprattutto le pecore, le ipotesi sono due. Il virus potrebbe aver contagiato occasionalmente altre specie di bestiame oppure i residui virali potrebbero aver contaminato le pelli durante la lavorazione.

«La registrazione del DNA antico dei patogeni ha cambiato completamente la nostra comprensione delle malattie infettive del passato e qui mostriamo che anche la pergamena può conservare il DNA dei patogeni animali» ha spiegato Louis L’Hôte, dottorando alla UCD e primo autore dello studio, secondo cui archivi e biblioteche di tutto il mondo potrebbero racchiudere tracce genetiche di antiche epidemie tra gli animali. Kevin G. Daly, professore associato alla UCD School of Agriculture and Food Science e supervisore della ricerca, ha aggiunto che la fabbricazione della pergamena era considerata un mestiere in via di estinzione «ma stiamo iniziando a capire quanto del passato abbia trattenuto». Il progetto ha riunito esperti di genetica, storia, virologia, chimica delle proteine e conservazione, così da studiare i codici sia dal punto di vista storico sia da quello biologico.

Dai denti dell’Età del Bronzo a un virus quasi immutato

Per spingersi ancora più indietro nel tempo gli scienziati hanno analizzato il DNA recuperato da denti di pecora risalenti all’Età del Bronzo. I denti proteggono il materiale genetico per migliaia di anni e spesso conservano indizi ormai scomparsi dal resto dello scheletro. Proprio in reperti provenienti da antichi insediamenti di pastori della steppa eurasiatica sono emerse le più antiche tracce genetiche conosciute del virus. Unite ai dati dei manoscritti, queste prove dimostrano che la malattia colpisce il bestiame da oltre 3.700 anni.

Confrontando le sequenze antiche con quelle dei virus moderni, il team ha stimato che i principali rami della famiglia dei capripoxvirus, cioè vaiolo ovino, vaiolo caprino e dermatite nodulare contagiosa, si siano separati tra 11.500 e 3.700 anni fa. Un intervallo che coincide con grandi cambiamenti nella storia umana come l’addomesticamento del bestiame e lo spostamento su larga scala delle pecore dalla steppa verso l’Europa.

Il dato forse più sorprendente riguarda la stabilità del genoma virale, rimasto quasi invariato per millenni. «Le persone in tutto il mondo combattono ancora contro questo patogeno e attualmente c’è un focolaio di vaiolo ovino in Grecia che sta causando gravi danni economici» ha ricordato L’Hôte, sottolineando che a differenza del virus del vaiolo umano quello ovino è cambiato pochissimo negli ultimi millenni. Secondo il ricercatore questo potrebbe indicare che le mutazioni decisive per adattarsi all’ospite siano avvenute prima, un’informazione utile per contrastare il patogeno in futuro.

La ricerca è stata finanziata da Research Ireland e dal Consiglio europeo della ricerca e ha coinvolto più di 30 istituzioni in Irlanda e all’estero, tra cui il Trinity College Dublin, l’Helmholtz Institute for One Health, la University of Leicester, l’Università di Cambridge e l’Università di Copenaghen.

Fonte: TecnoAndroid