Una startup della Silicon Valley che sviluppa robot umanoidi per uso militare, sostenuta e consigliata da Eric Trump, figlio del presidente Donald Trump, non avrebbe pagato gli stipendi ai propri dipendenti e adesso rischia seriamente di chiudere per mancanza di fondi. Si tratta di Foundation Future Industries, società che dichiara di progettare e collaudare macchine destinate ai campi di battaglia, dall’Ucraina fino a Gaza.

Il pagamento saltato riguarda il periodo terminato il 30 ottobre e il malumore tra il personale è alimentato da un dettaglio che pesa parecchio. Circa un anno fa il cofondatore e amministratore delegato Sankaet Pathak avrebbe preso in prestito dalle casse aziendali circa 4 milioni di euro per comprare una casa di lusso affacciata sulla baia di San Francisco. Nel frattempo i vertici continuano a cercare capitali per sostenere una valutazione di circa 2,6 miliardi di euro, costruita sulla promessa di un umanoide pronto al combattimento e capace di maneggiare diverse armi. Chi conosce direttamente la situazione teme che senza nuovi investimenti il crollo possa arrivare presto.

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L’azienda ha già mostrato un robot chiamato Phantom MK1 e annuncia l’arrivo del successore Phantom MK2. Sulla carta queste macchine sono pensate anche per magazzini e altri ambienti di lavoro, ma è soprattutto l’idea dei soldati robotici ad aver attirato l’attenzione dei media sulla startup.

Foundation, stipendi saltati: contratti con il Pentagono e annunci smentiti

Eric Trump possiede una quota della società e a marzo 2026 è stato nominato suo consigliere strategico capo. Fondi collegati a lui e al fratello Donald Trump Jr. compaiono in diverse aziende di tecnologia militare che a luglio 2026 avevano ottenuto prestiti e contratti dal Pentagono per oltre 2,8 miliardi di euro. Ad aprile, durante un’intervista televisiva, il figlio del presidente aveva dichiarato che Foundation si era appena assicurata un contratto da circa 21 milioni di euro con la Difesa americana. La senatrice democratica del Massachusetts Elizabeth Warren aveva reagito sui social chiedendosi se il Pentagono fosse ormai “solo un bancomat per i figli di Trump” e parlando apertamente di “corruzione alla luce del sole”.

I documenti pubblici però raccontano un’altra storia. Nei registri della spesa federale Foundation Future Industries non risulta titolare di alcun contratto. Quattro commesse per circa 2,8 milioni di euro erano andate a Boardwalk Robotics prima che venisse acquisita dalla startup a fine 2024. L’Institute for Human & Machine Cognition, istituto di ricerca non profit della Florida e partner di Boardwalk, aveva invece ottenuto nel 2025 un contratto con la Marina da circa 21,5 milioni di euro. E non sarebbe un caso isolato visto che già nel 2024 General Motors aveva smentito le voci diffuse dall’azienda su un imminente investimento della casa automobilistica di Detroit.

Test al fronte tutti da dimostrare

L’11 novembre 2026 Mike LeBlanc, cofondatore e presidente della società, ha parlato di trattative con l’esercito israeliano per fornire robot umanoidi da pattuglia e combattimento nei tunnel di Hamas sotto Gaza, raccontando di aver portato il Phantom MK1 a visitarne alcuni. Il ministero della Difesa israeliano ha preferito non commentare. LeBlanc aveva anche sostenuto che a febbraio 2026 due unità erano partite per l’Ucraina per svolgere compiti di ricognizione e logistica in prima linea. Craig Smith, giornalista indipendente che ha seguito la consegna, afferma invece che i robot sono stati bloccati al confine con la Polonia. Interpellato sulla questione, LeBlanc si è limitato a citare una dimostrazione pilota in un luogo non precisato e ha ritrattato la presunta presentazione all’organizzazione governativa ucraina Brave1.

Nemmeno i video promozionali aiutano a fugare i dubbi. In una dimostrazione con un mortaio datata maggio 2026 una persona porge il proiettile al Phantom MK1, che lo abbassa lentamente sopra la bocca dell’arma prima di lasciarlo finalmente cadere dentro.

Al fronte avanzano i robot su ruote

Gli umanoidi restano in gran parte una tecnologia non collaudata e non hanno ancora mantenuto la promessa di diventare macchine versatili capaci di svolgere compiti molto diversi. Le aziende hanno appena cominciato a testarli in numeri più consistenti in ambienti controllati come fabbriche e magazzini. Sul campo di battaglia il loro impatto è ancora nullo. L’esercito ucraino ha puntato piuttosto sui veicoli terrestri senza equipaggio, mezzi robotici che si muovono su ruote o cingoli, affiancandoli a sciami di droni per compensare la carenza di soldati rispetto alla Russia. Di solito vengono impiegati per rifornimenti rischiosi o per evacuare i feriti dalle posizioni avanzate, ma sono entrati anche in combattimento armati di proiettili o trasformati in vere bombe mobili.

Più di recente l’Ucraina ha mandato all’attacco robot armati sia con sbarchi anfibi sia con lanci dall’alto. Nel 2026 una parte del successo della controffensiva ucraina nel riconquistare territori occupati dalla Russia è passata proprio dal lancio di robot militari da droni durante assalti aerei dietro le linee nemiche.

Fonte: TecnoAndroid