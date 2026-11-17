Prendersi cura della bocca potrebbe servire a molto più che evitare l’alito cattivo. Secondo una nuova ricerca, la perdita dei denti andrebbe considerata a tutti gli effetti un fattore di rischio per la demenza in età avanzata, con un peso paragonabile a quello di condizioni già note come la depressione e l’isolamento sociale. Un legame tra bocca sdentata e declino cognitivo era già emerso in diversi studi, eppure la caduta dei denti non compare ancora nell’elenco dei fattori riconosciuti che favoriscono il deterioramento cognitivo. Il motivo è abbastanza semplice, perché finora si sapeva poco del suo reale contributo sull’intera popolazione.

Perdita dei denti e demenza: uno studio giapponese su oltre 47.000 anziani

Il nuovo lavoro, pubblicato sulla rivista dell’Associazione americana dei direttori medici, porta la firma di un gruppo multidisciplinare di scienziati giapponesi. Per affrontare la questione i ricercatori hanno usato le cosiddette frazioni attribuibili alla popolazione, una misura statistica che stima quanti casi di una malattia potrebbero essere evitati eliminando un determinato fattore di rischio. Il confronto è stato fatto con i fattori modificabili della demenza individuati dalla Commissione Lancet del 2024 sulla prevenzione, l’intervento e l’assistenza.

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Il campione era decisamente ampio. Gli studiosi hanno seguito per nove anni la salute cognitiva di 47.293 persone dai 65 anni in su, tutte senza demenza all’inizio dell’osservazione. Alla fine del periodo considerato, che va dal 2013 al 2022, 8.247 partecipanti avevano sviluppato la malattia, pari al 17,4% del totale.

Meno denti e più rischio, soprattutto negli uomini

I dati mostrano che il rischio di ammalarsi cresce man mano che diminuiscono i denti rimasti in bocca. Chi aveva subito la perdita dei denti completa presentava una probabilità più alta del 27% di sviluppare la demenza rispetto a chi ne conservava almeno 20. Una tendenza simile riguardava anche chi aveva tra 10 e 19 denti, con un aumento del 14%.

Mettendo a confronto i vari elementi, i ricercatori hanno stimato che la perdita dentale potrebbe essere collegata al 7,2% dei casi di demenza nella popolazione analizzata. Un valore che la colloca al terzo posto, dietro ai sintomi depressivi con il 10,5% e all’isolamento sociale con il 9,4%. Il dato diventa ancora più marcato tra gli uomini, per i quali il contributo calcolato arriva al 12%, contro il 6,1% registrato nelle donne.

Gli autori rivendicano anche la novità del loro approccio. “Per quanto ci risulta, questo è il primo studio che quantifica e confronta le frazioni attribuibili alla popolazione della cattiva salute orale e di un gran numero di altri fattori di rischio di demenza all’interno dello stesso quadro di popolazione”, hanno spiegato.

Le possibili spiegazioni del legame

La ricerca non ha permesso di stabilire con certezza le cause di questa relazione, ma gli specialisti avanzano alcune ipotesi. La prima riguarda la masticazione, perché senza denti mangiare diventa più faticoso e l’alimentazione ne risente, con il rischio di carenze nutrizionali che risultano associate al declino cognitivo.

Un’altra pista chiama in causa l’infiammazione. Le malattie della bocca potrebbero innescare uno stato infiammatorio prolungato capace di estendersi al resto dell’organismo e di contribuire nel tempo al peggioramento delle funzioni cerebrali. C’è poi l’aspetto relazionale, dato che i problemi dentali possono rendere più complicata la vita sociale e spingere verso l’isolamento.

Va chiarito che i risultati non dimostrano che perdere i denti provochi direttamente la demenza. Indicano però un’associazione tra i due fenomeni che, secondo gli esperti, dovrebbe pesare nella definizione delle strategie di prevenzione. “Insieme al crescente numero di prove, questi risultati sostengono la necessità di rivalutare la salute orale come fattore di rischio chiave per la demenza e di includerla nei futuri aggiornamenti del rapporto della Commissione Lancet”, hanno concluso gli scienziati.

Fonte: TecnoAndroid