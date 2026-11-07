Xiaomi Smart Lock 5: nuova serratura si apre con un dito e si richiude da sola

Xiaomi amplia la sua offerta di serrature intelligenti con la nuova Xiaomi Smart Lock 5, un modello alimentato a pile AA, le classiche stilo, che arriva sul mercato cinese a poco meno di due mesi dalla presentazione della Smart Lock 5 Max. Questa volta il nome è semplicemente Smart Lock 5, senza suffissi, ma l’impostazione resta ambiziosa. Il dispositivo punta su un sistema di apertura completamente automatico, sul riconoscimento delle impronte digitali e su una serie di modalità di accesso alternative pensate per coprire praticamente ogni situazione quotidiana.

La novità più interessante rispetto alla generazione precedente riguarda la chiusura automatica. Quando la porta viene accostata, la serratura la blocca di nuovo da sola, senza che l’utente debba fare altro. Un dettaglio che sembra piccolo ma che nella vita di tutti i giorni elimina il classico dubbio di aver lasciato l’ingresso aperto uscendo di casa di corsa.

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Come funziona il sistema push pull della Smart Lock 5

Il cuore del prodotto è il design push pull. In pratica la porta si apre semplicemente appoggiando un dito sulla maniglia, senza bisogno di compiere alcun gesto manuale per azionare il meccanismo. È una differenza concreta rispetto alla Smart Lock 5C, anch’essa presentata da poco, che invece richiede ancora un movimento della mano per aprire. Con la nuova serratura di Xiaomi il passaggio diventa più immediato e naturale, soprattutto quando si hanno le mani occupate dalla spesa o da qualche borsa.

Oltre alla serratura vera e propria, il sistema si compone di due pannelli, uno da montare all’interno e uno all’esterno. Le misure in altezza e larghezza sono identiche per entrambi, cioè 400 x 76 mm, mentre cambia leggermente lo spessore. Il pannello interno arriva a 26 mm, quello esterno si ferma a 21 mm. Nel complesso l’intero dispositivo pesa 3,37 kg, un valore che rende l’idea di quanto sia solida la struttura.

Un altro aspetto su cui l’azienda cinese ha lavorato parecchio è la silenziosità. Il meccanismo automatico risulta molto più discreto rispetto a quello del modello precedente. Secondo i dati dichiarati dal produttore, il rumore si ferma ad appena 12 dB durante la fase di chiusura e a 13 dB durante lo sblocco. Valori davvero contenuti, che permettono di entrare o uscire di casa senza disturbare chi magari sta dormendo in un’altra stanza.

Impronte digitali, NFC e chiave fisica per entrare in casa

Sul fronte degli accessi la Xiaomi Smart Lock 5 offre parecchia scelta. Dall’interno è presente un pulsante che consente di aprire la porta in modo per così dire manuale. Dall’esterno invece il metodo principale è lo scanner di impronte digitali, che impiega al massimo 0,7 secondi per azionarsi. Un tempo di risposta rapido, che rende l’ingresso quasi istantaneo appena il dito si posa sul sensore.

Chi preferisce altre soluzioni può contare su password permanenti oppure su codici temporanei, comodi per esempio quando bisogna far entrare un ospite o un tecnico per un periodo limitato. Non mancano poi le schede NFC e la connettività Bluetooth nella versione 5.3, che apre la strada al controllo tramite dispositivi compatibili. E se proprio tutto il resto dovesse fallire, resta sempre disponibile la cara vecchia chiave analogica, una sorta di piano di riserva che garantisce di non restare mai chiusi fuori.

Con questo nuovo modello la gamma di serrature smart del marchio si arricchisce quindi di un’opzione che si colloca accanto alla Smart Lock 5 Max e alla Smart Lock 5C, puntando su apertura automatica, richiusura senza interventi e un’alimentazione affidata alle comuni pile stilo. La Xiaomi Smart Lock 5 è stata presentata in Cina.

Fonte: TecnoAndroid