Hackintosh, l’IA porta macOS su Snapdragon e schede ARM

Sembravano destinati a sparire insieme ai processori Intel nei Mac, eppure gli Hackintosh stanno vivendo una seconda giovinezza. Una nuova leva di progetti prova a portare macOS su hardware che fino a poco tempo fa pareva del tutto incompatibile, schede ARM e portatili Snapdragon compresi. A dare la spinta è l’intelligenza artificiale, usata per accelerare lo sviluppo di driver, modifiche al kernel e strumenti di compatibilità. A raccontare questa rinascita è Yoonsik Park, sviluppatore che conosce bene la materia. Quasi 10 anni fa aveva scritto una guida per eseguire macOS su Linux tramite KVM e passthrough delle periferiche PCIe, e oggi osserva con sorpresa i passi avanti di una comunità che molti davano ormai per spacciata.

Da Intel ad Apple Silicon, poi un vecchio ThinkPad

La storia dei computer non Apple capaci di far girare il sistema della Mela parte dalla transizione verso Intel annunciata nel 2005. Con la stessa architettura x86 Mac e PC eseguivano istruzioni dello stesso tipo e restavano da superare le differenze legate a firmware, periferiche e gestione dell’avvio. Strumenti come OpenCore hanno reso il lavoro via via più semplice, presentando a macOS una configurazione compatibile con quella dei computer Apple e caricando estensioni del kernel dedicate. In alternativa si poteva usare QEMU/KVM per avviare macOS in una macchina virtuale, assegnandole direttamente una GPU compatibile tramite VFIO e IOMMU.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Con Apple Silicon lo scenario è cambiato radicalmente. I chip M1 e successivi usano ARM64 e macOS 26 Tahoe è l’ultima versione compatibile con i Mac Intel. Proprio Tahoe è finito al centro dell’esperimento di Park, nato dall’esigenza di creare un’app iOS con Xcode 26. Invece di comprare un Mac lo sviluppatore ha recuperato un Lenovo ThinkPad T490 e ci ha installato il sistema seguendo una configurazione OpenCore pubblicata su GitHub, con impostazioni EFI ed estensioni per grafica Intel, audio e connettività wireless. Un’installazione che lui stesso definisce sorprendentemente semplice. La vera scoperta è arrivata dopo, quando grazie a Claude Code e OpenAI Codex integrati in Xcode è riuscito a ottenere un’app funzionante in un giorno senza scrivere di persona il codice.

macOS 27 su Snapdragon e schede ARM

I risultati più ambiziosi citati da Park riguardano macOS 27 su un portatile Snapdragon e macOS 27.2 beta su una scheda con processore Rockchip RK3588 e grafica Mali. La sfida è enorme perché Snapdragon, Rockchip e Apple adottano componenti diversi per interrupt, gestione della memoria, timer, controller PCIe e alimentazione. Il kernel XNU deve dialogare con tutti questi elementi, molti dei quali non hanno driver per macOS. Lo scoglio più duro è probabilmente la grafica, perché far funzionare una GPU Mali richiede ben più dell’inizializzazione del framebuffer. Servono la gestione della memoria video, la sincronizzazione dei comandi e le interfacce richieste dal sistema grafico Apple.

Il fermento attorno agli Hackintosh contagia anche altri dispositivi. Park segnala un esperimento con iOS 17 su Nintendo Switch OLED, console basata su piattaforma Nvidia Tegra e quindi lontanissima dall’hardware degli iPhone. Il precedente più vicino è HackiOS, che aveva portato iOS 16.5 su uno smartphone Android POCO X5 Pro pubblicando patch, strumenti di compilazione e componenti per adattare il software Apple all’hardware Qualcomm. C’è poi NullMoth, legato a sperimentazioni per supportare su macOS le GPU Nvidia RTX serie 50, un fronte interessante dato che Apple ha abbandonato da tempo i driver per le schede Nvidia moderne.

AirDrop, decodifica video e traduzione da ARM a x86

Le prove non si fermano all’avvio del sistema operativo. Tra i progetti citati ce n’è uno per abilitare AirDrop con hardware Realtek e un altro per la decodifica hardware VP8 e VP9 sulle GPU integrate Intel Coffee Lake e Comet Lake. Ancora più audace è l’idea di far girare macOS 27 ARM su processori x86 tramite traduzione delle istruzioni. Qui la virtualizzazione classica non basta, perché servirebbe un livello capace di convertire il codice ARM64 in istruzioni comprensibili per la CPU ospitante affrontando nello stesso tempo le dipendenze hardware del sistema. Un approccio vicino a quello degli emulatori ma con difficoltà in più legate all’integrazione tra macOS e Apple Silicon.

L’intelligenza artificiale non cancella i limiti dell’hardware e non sostituisce il reverse engineering, ma accorcia attività ripetitive come confrontare implementazioni, ricostruire strutture dati, interpretare errori e generare prototipi da verificare. Così piccoli gruppi di sviluppatori possono affrontare lavori che prima richiedevano risorse ben maggiori e, se questi progetti matureranno abbastanza, gli Hackintosh potrebbero sopravvivere anche alla scomparsa dei Mac Intel. Un esempio concreto arriva dal percorso inverso, il progetto Linux su Apple M4, dove i modelli linguistici hanno contribuito allo sviluppo di un driver grafico sperimentale alle prese con problemi tecnici molto simili.

Fonte: TecnoAndroid