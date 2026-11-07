Audi A8, fine produzione a Neckarsulm dopo 32 anni senza erede

Dopo trentadue anni di produzione ininterrotta, Audi A8 lascia per sempre lo stabilimento di Neckarsulm, la fabbrica tedesca in cui era nata e cresciuta. A metà ottobre 2026 l’ultimo esemplare dell’ammiraglia dei quattro anelli è uscito dalle linee di montaggio, chiudendo una storia cominciata nel 1994. La berlina che ha portato il marchio di Ingolstadt nel mondo delle auto di lusso più esclusive non ha però, almeno per adesso, un’erede pronta a prenderne il posto.

La produzione si è fermata e gli spazi un tempo dedicati all’assemblaggio della grande berlina sono già stati assegnati ad altri modelli. Una scelta che apre parecchi interrogativi sul destino di una vettura capace di tenere testa per decenni a Mercedes Classe S e BMW Serie 7, le rivali di sempre. E viene spontaneo chiedersi se un giorno tornerà.

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Neckarsulm volta pagina e punta sulla famiglia A5

L’ultima A8 è stata assemblata circa quindici giorni fa, calando il sipario su un ciclo produttivo durato senza interruzioni per ben 32 anni. Neckarsulm, oggi al centro del vortice legato al riassetto del Gruppo Volkswagen, ha seguito passo dopo passo l’intera vita di questa ammiraglia diventando un punto di riferimento per le tecnologie costruttive più avanzate messe a punto dalla casa tedesca.

Nel frattempo Audi non è rimasta a guardare e ha già riconvertito il sito, destinandolo alla costruzione delle nuove A5 berlina e A5 Avant. Le linee quindi continuano a girare, ma con automobili che appartengono a una categoria diversa. Per non dire inferiore.

Al momento non esistono piani per dare vita a una nuova generazione della berlina di rappresentanza. Il percorso commerciale di Audi A8 si interrompe così senza che sia stato reso noto nemmeno il numero definitivo degli esemplari prodotti, e il costruttore di Ingolstadt finora non ha rilasciato alcuna dichiarazione in proposito. Con questo modello arriva al capolinea una delle attività più longeve dell’industria automobilistica tedesca.

Dal 1994 al 2026, la berlina che sfidò Mercedes e BMW

Quando debutta nel 1994, Audi A8 rappresenta un passaggio fondamentale nella crescita del marchio e nel modo in cui il pubblico lo percepisce. L’obiettivo è chiaro fin da subito, cioè ritagliarsi un ruolo stabile nel segmento delle grandi berline di rappresentanza, territorio da sempre dominato dalle concorrenti connazionali più affermate.

Il tratto tecnico più distintivo è la carrozzeria in alluminio, pensata per contenere il peso di una vettura dalle dimensioni importanti. La costruzione leggera diventa uno dei pilastri dell’identità della A8, insieme a motori generosi, tecnologie avanzate e una dotazione orientata al massimo comfort a bordo.

Altro elemento di spicco è la disponibilità della trazione integrale quattro, anche se le prime versioni d’accesso potevano essere acquistate con la sola trazione anteriore. Col passare degli anni l’ammiraglia conquista anche il mercato delle auto istituzionali, grazie alle configurazioni a passo lungo e alle varianti blindate impiegate per il trasporto di personalità politiche e rappresentanti delle istituzioni.

Nessuna conferma sull’arrivo di un’erede

La fine della produzione solleva una questione tutt’altro che secondaria per il futuro della gamma Audi. Con l’uscita di scena della A8 il marchio resta temporaneamente senza una berlina di rappresentanza, e non ha ancora presentato un modello destinato a sostituirla. Molti indicano la Audi Q9 come l’auto che potrebbe raccoglierne l’eredità, ma per il momento non ci sono conferme ufficiali.

La decisione di sfruttare gli impianti di Neckarsulm per la famiglia A5 conferma intanto una riorganizzazione produttiva già avviata da tempo all’interno della casa dei quattro anelli. E di questi tempi non è affatto poco.

Fonte: TecnoAndroid