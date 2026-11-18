Per moltissimi appassionati l’arrivo di GTA 6 è una di quelle date da segnare in rosso sul calendario, e c’è già chi fa i conti con un ostacolo molto concreto: il lavoro. Su questo dilemma è intervenuta direttamente Xbox, che ha lanciato un’iniziativa pensata per chi vorrebbe prendersi un giorno libero e dedicarlo interamente al gioco. Il dettaglio più curioso riguarda la giustificazione, che arriva sotto forma di finto certificato medico firmato da un dottore decisamente fuori dal comune.

Dietro la trovata c’è Microsoft, che ha scelto un tono scherzoso e un volto molto riconoscibile per dare slancio alla campagna. Il messaggio è semplice e non nasconde affatto la sua natura ironica. Se il richiamo del nuovo capitolo della saga è troppo forte per essere ignorato, tanto vale avere tra le mani un documento che renda la giornata di assenza un po’ più ufficiale, almeno per gioco. Nessuno ovviamente pensa che quel foglio possa sostituire un vero certificato, ma l’idea funziona proprio perché parla la stessa lingua di chi aspetta questo titolo da tempo.

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Il Dr. Xbox ha il volto di DJ Khaled

Il medico d’eccezione in questione è DJ Khaled, coinvolto dal marchio per vestire i panni di un personaggio battezzato Dr. Xbox. Un’operazione che punta tutto sulla leggerezza, perché difficilmente qualcuno si presenterà davvero dal proprio responsabile con questo documento in mano sperando di ottenere il via libera. Il senso della campagna è un altro, cioè trasformare l’attesa per GTA 6 in un piccolo momento di complicità con la community dei videogiocatori.

Affidare la firma a una figura così nota rende la trovata immediatamente riconoscibile e facile da condividere. Il camice da dottore indossato da DJ Khaled diventa così il simbolo di un invito tutt’altro che serio, ma molto chiaro nelle intenzioni. Xbox non si limita a ricordare che il gioco sta arrivando, sceglie piuttosto di entrare nella quotidianità di chi lo aspetta e di scherzare su un pensiero che probabilmente in tanti hanno già fatto almeno una volta.

Un giorno di ferie dedicato a GTA 6

Prendersi un giorno di ferie per giocare a GTA 6 è un desiderio che accomuna parecchi appassionati, soprattutto quando si parla di un titolo capace di monopolizzare l’attenzione per ore e ore. L’iniziativa di Xbox gioca proprio su questa voglia di staccare da scrivania, turni e impegni per immergersi senza interruzioni nel nuovo episodio. Il finto certificato diventa quindi una sorta di lasciapassare simbolico, un modo divertente per dire che quella giornata merita di essere vissuta davanti allo schermo.

La campagna invita apertamente i giocatori a concedersi questa pausa, senza giri di parole e con un pizzico di ironia che rende tutto più leggero. Il documento firmato dal Dr. Xbox non ha alcun valore reale, e non ha nemmeno la pretesa di averlo, eppure riesce a intercettare perfettamente l’entusiasmo che circonda l’uscita del gioco. Per chi stava cercando una scusa per assentarsi dall’ufficio, Microsoft ha pensato da sé a fornire la giustificazione perfetta, per giunta firmata da un medico d’eccezione come DJ Khaled.

Fonte: TecnoAndroid