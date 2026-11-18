Far girare macOS 27 su un PC con processore Intel o AMD, magari affiancato da una scheda grafica NVIDIA, sembrava un’idea tramontata da quando Apple ha abbandonato l’architettura x86. A rimettere tutto in discussione ci pensa Stela, un progetto open source che sceglie una strada molto lontana dagli Hackintosh tradizionali. L’idea è ricostruire via software l’ambiente hardware di un Mac Apple Silicon e tradurre le istruzioni ARM in modo che possano funzionare su una CPU x86 a 64 bit.

Il distacco di Apple da x86 è cominciato nel 2020 con il chip M1 e da allora le possibilità di installare il sistema operativo della Mela sui comuni PC si sono via via assottigliate. Con macOS 26 Tahoe, ultima release pensata anche per i Mac Intel, sembrava di essere arrivati al capolinea. Dopo i recenti tentativi di portare macOS 27 su Snapdragon e su altri processori ARM, però, è spuntato qualcosa di ancora più inatteso.

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Distribuito con licenza GPL 2.0 o successiva, Stela afferma di riuscire ad avviare il nuovo sistema e parecchie applicazioni su hardware x86. Si tratta comunque di un progetto del tutto sperimentale. Gli stessi sviluppatori mettono le mani avanti spiegando che le prestazioni restano modeste e che, con le configurazioni attuali, le probabilità di portare a termine l’avvio senza intoppi sono piuttosto basse.

Stela non è il solito Hackintosh perché simula un Mac mini M2

Un Hackintosh classico prova a far girare macOS direttamente su componenti non Apple, mettendo mano al processo di avvio, ai driver e al modo in cui l’hardware viene riconosciuto. Stela ragiona in maniera diversa e presenta virtualmente al sistema operativo un Mac mini con chip M2, anche se dentro il case c’è un processore Intel o AMD.

Il cuore del progetto è composto da un programma di avvio UEFI, da un traduttore delle istruzioni ARM64 e da una serie di componenti che riproducono le caratteristiche hardware che il software Apple si aspetta di trovare. Non è quindi una semplice virtualizzazione. Una macchina virtuale sfrutta la stessa architettura della CPU che la ospita mentre Stela deve anche convertire codice scritto per un’architettura completamente diversa. Invece di affidarsi alla classica emulazione che interpreta ogni singola istruzione, il progetto usa tecniche di traduzione binaria dinamica abbinate alla modellazione dei dispositivi Apple.

Dalla traduzione ARM64 al driver Metal per le GPU NVIDIA

Il motore di Stela combina due modalità di compilazione chiamate AOT (Ahead of Time) e JIT (Just in Time). La prima prepara il codice tradotto prima dell’esecuzione vera e propria, la seconda genera istruzioni x86 a 64 bit mentre il sistema è in funzione. Il traduttore gestisce oltre 3.000 codifiche delle istruzioni AArch64, mappa i registri della CPU virtuale su quelli del processore fisico e conserva il codice già convertito in una cache. A complicare il quadro c’è il supporto ad ARM64e, la variante usata da Apple che include funzioni legate all’autenticazione dei puntatori. Convertire operazioni aritmetiche e salti non basta, perché il comportamento del software va preservato anche quando entrano in gioco memoria, eccezioni, chiamate di sistema e meccanismi di protezione. Curiosamente il problema è l’opposto di quello affrontato da Rosetta 2, che fa girare applicazioni Intel sui Mac ARM. Proprio la gestione della memoria e delle operazioni atomiche spiega perché la compatibilità non si traduca ancora in prestazioni soddisfacenti.

La parte più sorprendente riguarda però la grafica. Stela integra un driver Metal per le GPU NVIDIA delle famiglie GTX 16, RTX 20 e successive, una scelta ambiziosa visto che le schede moderne del marchio non hanno il supporto ufficiale richiesto dalle versioni recenti di macOS. Il driver traduce AIR (Apple Intermediate Representation), la rappresentazione intermedia degli shader Metal, direttamente in NIR, il linguaggio intermedio dei compilatori grafici del progetto open source Mesa. Al posto di un driver ufficiale che per macOS 27 non esiste, Stela costruisce quindi un percorso alternativo per elaborare gli shader. Il progetto dichiara anche il supporto alle famiglie GPU Metal3 e Apple7, necessarie per esporre certe capacità grafiche al software Apple.

Requisiti hardware e installazione

Per provare Stela serve un processore Intel o AMD compatibile con il livello v2 dell’architettura x86 a 64 bit, presente su molte CPU prodotte indicativamente dal 2011 in avanti. Occorrono poi almeno 8 GB di RAM, un firmware UEFI con Secure Boot disattivato, una GPU NVIDIA supportata e una partizione GPT vuota di almeno 60 GB. L’eseguibile adatto va scaricato dalla pagina delle release. Su Linux e macOS il comando di preparazione è sudo ./stela setup, mentre su Windows si usa stela.exe. La procedura di configurazione cancella tutto il contenuto della chiavetta selezionata.

Fonte: TecnoAndroid