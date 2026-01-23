Xiaomi Kids Watch: lo smartwatch per bambini

Xiaomi Kids Watch è uno smartwatch dedicato all’infanzia. Questo device è progettato con particolare attenzione a sicurezza, semplicità d’uso e impatto visivo. Il design è con cornice ottagonale e per un originale meccanismo con fotocamera ribaltabile, soluzione che consente di passare facilmente dalla ripresa frontale a quella posteriore. L’interazione risulta più intuitiva grazie a effetti animati studiati per accompagnare i bambini durante l’utilizzo quotidiano. Il pannello è un AMOLED da 1,75 pollici con risoluzione 390 x 450 pixel, pensato per offrire immagini nitide e colori vivaci. La struttura è dichiarata resistente, con impermeabilità fino a 20 metri, a conferma di un’attenzione specifica alla durabilità e alla sicurezza fisica del prodotto, verificata attraverso oltre 170 test di qualità.

Comunicazione, posizione e tutela

Sul piano delle funzioni, Xiaomi Kids Watch integra strumenti di comunicazione. Vengono supportate chiamate vocali e video, messaggi vocali e versioni dedicate ai più piccoli di WeChat e QQ. Il comparto fotografico include una fotocamera da 5 MP per videochiamate e selfie e una da 8 MP per scatti ambientali. La localizzazione si basa su un sistema avanzato che sfrutta GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, affiancato da una tecnologia di rilevazione del piano supportata dall’AI, capace di identificare anche il livello dell’edificio. Le funzioni di sicurezza comprendono geofencing, cronologia delle posizioni, avvisi di arrivo a scuola, chiamate SOS attivabili con un tocco e notifiche automatiche in caso di ingresso in aree a rischio acqua. La gestione dei dati viene indicata come protetta tramite crittografia locale, trasmissione sicura su cloud e controlli aggiuntivi per la privacy.

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All’interno trovano spazio 1 GB di RAM e 16 GB di memoria, mentre la batteria da 740 mAh viene descritta come sufficiente per un’intera giornata. È prevista una modalità a lunga durata per estendere l’autonomia e il supporto alla ricarica rapida, capace di raggiungere il 50% in circa trenta minuti. Sul fronte salute, lo smartwatch supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’umore. Inoltre è affiancato da un sistema di attività fisica con 18 modalità pensate per studenti delle scuole elementari e medie. La connettività include NFC per trasporti pubblici, tessere di accesso e serrature intelligenti compatibili, oltre all’integrazione con la smart home Xiaomi tramite l’assistente Xiao AI. La disponibilità riguarda il mercato cinese, con vendita su JD.com dal 27 gennaio, prezzo fissato a 1.399 yuan, pari a circa 170 euro, nelle colorazioni River Blue e Nebula Purple. Al momento non vengono riportate indicazioni su un lancio globale.