Xiaomi chiude il 2025 con un nuovo HyperOS Weekly Bug Report, documento che riepiloga gli ultimi problemi riscontrati dagli utenti sull’interfaccia personalizzata del colosso cinese. HyperOS, giunto ormai alla sua evoluzione più avanzata, ha fatto passi da gigante in termini di funzionalità e integrazione tra smartphone, tablet e dispositivi IoT, ma come spesso accade con sistemi complessi, alcuni bug continuano a emergere, incidendo sull’esperienza quotidiana degli utenti.

Spegnimenti improvvisi e fotocamere traballanti

Tra i problemi più rilevanti segnalati nel report, emerge quello legato ai REDMI Note 14 e Note 14 Pro (versioni OS3.0.4.0.WOGMIXM e OS3.0.3.0.WOFMIXM), che possono spegnersi automaticamente quando la batteria è quasi scarica. Il bug è collegato a una discrepanza tra la percentuale di batteria visualizzata e il livello effettivo di carica, creando disagi soprattutto per chi utilizza il dispositivo in mobilità senza accesso immediato a una presa. Xiaomi ha rilasciato una build di test per un numero limitato di utenti: alcuni confermano la risoluzione, altri segnalano che il problema persiste, indicando che la correzione richiederà ancora alcuni cicli di feedback e aggiornamenti.

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Un altro bug significativo riguarda REDMI Note 13 Pro+ 5G (OS2.0.209.0.VNOMIXM), dove la fotocamera può tremare o produrre rumori anomali durante l’uso. Questo tipo di malfunzionamento impatta direttamente sull’esperienza fotografica e sull’affidabilità del dispositivo come strumento quotidiano di scatto. Il team di sviluppo è ancora al lavoro per analizzare la causa e proporre una soluzione definitiva.

Bug risolti e miglioramenti recenti

Il report non si limita ai problemi: Xiaomi segnala anche i bug già risolti, dimostrando un approccio attento al feedback della community. Tra le correzioni più interessanti troviamo:

Connessione di chiamata anomala tra tablet e telefono (REDMI Pad 2 4G)

Blocchi dell’app Messenger (Xiaomi Pad 7)

Aggiornamento errato della data nell’app Meteo (Xiaomi 15T Pro)

Colori dello schermo poco chiari (POCO F8 Pro)

Nessun servizio di rete (REDMI 14C 5G)

Problemi di connessione dati mobile (POCO X7 Pro)

Lag della fotocamera e app che si bloccano (POCO X7 Pro, REDMI Note 13 Pro+ 5G)

Passaggio da Dolby Sound a 3D Surround non funzionante (POCO F8 Ultra)

NFC non funzionante (REDMI Note 14 Pro)

Errori di ricarica cablata (REDMI Note 14 5G / POCO M7 Pro 5G)

Queste correzioni testimoniano l’attenzione di Xiaomi nel mantenere un ecosistema coerente tra dispositivi e servizi, garantendo stabilità e performance anche sui modelli più recenti. HyperOS continua a evolversi rapidamente, introducendo funzionalità avanzate e integrazione AI tra app e dispositivi, ma la complessità del sistema porta inevitabilmente a bug occasionali. L’approccio di Xiaomi, basato su feedback continuo e build di test per utenti selezionati, permette di intervenire rapidamente, minimizzando l’impatto sull’esperienza quotidiana. Tuttavia, come sempre accade con software in rapida evoluzione, qualche inconveniente temporaneo è inevitabile: per gli utenti, il consiglio è aggiornare con consapevolezza e monitorare i rilasci successivi che introducono i fix.