Amazon da SOGNO con il POCO X7 Pro quasi regalato oggi: sconto di 50 euro

Una promozione da urlo per tutti i consumatori che vogliono accedere ad un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, proprio con la sua capacità di risolvere molteplici situazioni con un rapporto qualità/prezzo davvero intrigante. Stiamo parlando di Poco X7 Pro, smartphone che oggi può essere acquistato con uno sconto importante rispetto al listino iniziale su Amazon.

Disponibile sul mercato dall’inizio del 2025, lo smartphone è caratterizzato prima di tutto da dimensioni tutt’altro che elevate, se considerate che comunque parliamo di un dispositivo che raggiunge 195 grammi di peso, passando poi per 160,75 x 75,24 x 8,29 millimetri di spessore e la sua totale resistenza all’acqua. Il processore è il MediaTek Dimensity 8400 Ultra, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 3,25GHz, passando poi per la GPU Mali-G720 MC7, ma anche 12GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna che può raggiungere i 512GB.

Amazon, la promozione è da urlo, valida per pochissimo

L’occasione per mettere le mani su un prodotto davvero di buona qualità è finalmente arrivata, l’utente si ritrova a poter spendere solamente 319 euro per il suo acquisto, con un risparmio effettivo di circa 50 euro rispetto al listino iniziale di 369 euro. Se volete fare vostro andate subito su questo link.

Osservando meglio il comparto fotografico, nella parte posteriore possiamo trovare due sensori, con il principale da 50 megapixel, perfetto per la realizzazione di scatti discreti in ogni ambiente o condizione di luce, passando poi per un ultragrandangolare da 8 megapixel. Spostando l’attenzione nella parte anteriore, invece, spicca la presenza di una fotocamera da 20 megapixel, con apertura F2.2. Lo smartphone offre inoltre connettività WiFi 6, passando poi per bluetooth 6.0, ma anche USB type-C 2.0, NFC e chip GPS integrato.