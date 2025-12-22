Xiaomi Home Screen 11 debutta ufficiale: il display domotico cresce fino a 11 pollici

Xiaomi amplia il proprio ecosistema smart home con un dispositivo che punta a diventare il centro di controllo domestico più avanzato mai proposto dal brand. Xiaomi Home Screen 11 è stato infatti inserito ufficial­mente a catalogo, anticipando il lancio commerciale in Cina, atteso in questi giorni in concomitanza con la presentazione di Xiaomi 17 Ultra. L’azienda lo definisce senza mezzi termini come il più potente home screen mai realizzato.

Un display grande, luminoso e pensato anche per l’arredo

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Il primo elemento che colpisce è il pannello da 11 pollici, con risoluzione 1920×1200 pixel e formato 16:10. La luminosità massima raggiunge i 400 nit, con un contrasto pari a 1500:1, mentre la certificazione TÜV Rheinlandgarantisce un utilizzo più confortevole anche per periodi prolungati.

Xiaomi ha lavorato molto anche sull’aspetto estetico. Lo schermo può trasformarsi in un vero e proprio elemento d’arredo grazie al supporto ad album fotografici, salvaschermi dinamici in stile rivista e opere d’arte classiche, seguendo una filosofia già vista su prodotti come LG StandByMe 2 o sulla linea The Frame. La struttura unibody in metallo, con angoli arrotondati e griglia in tessuto, ospita gli altoparlanti sul retro e consente una riduzione del volume complessivo di oltre il 35% rispetto alla generazione precedente. L’inclinazione è regolabile in modo continuo da 0 a 60 gradi.

Hardware e software al servizio della smart home

Sotto la scocca trova spazio un processore octa-core, affiancato da 6 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Il sistema operativo è HyperOS 3, progettato per offrire un controllo rapido e centralizzato della casa intelligente. L’interfaccia permette di gestire dispositivi smart, monitorare lo stato degli elettrodomestici ed eseguire comandi complessi con una sola richiesta vocale.

Il comparto audio è affidato a quattro altoparlanti con camere sonore indipendenti, pensate per separare alte frequenze, medi e bassi, migliorando la chiarezza vocale e la resa stereo. A livello di connettività non mancano Bluetooth 5.4 e Wi-Fi dual band a 2,4 e 5 GHz.

Privacy, comunicazione e ruolo di hub centrale

Per le interazioni visive è presente una fotocamera frontale da 8 MP, dotata di copertura fisica e di un chip di sicurezza certificato EAL5+, pensato per rafforzare la protezione della privacy. I microfoni a lungo raggio consentono l’attivazione vocale anche da altre stanze.

Xiaomi Home Screen 11 è chiaramente concepito come hub centrale per la smart home. Supporta Bluetooth Mesh, Xiaomi Mesh 2.0 e il controllo a infrarossi, risultando compatibile con numerosi dispositivi Xiaomi e di terze parti tramite l’app Mi Home. L’alimentazione è cablata, scelta coerente con un utilizzo fisso in casa.

Maggiori dettagli su prezzo e disponibilità arriveranno a breve, ma Xiaomi Home Screen 11 si candida già a essere uno dei pilastri dell’ecosistema domestico del brand, soprattutto in vista del lancio di Xiaomi 17 Ultra.