Xiaomi Smart Home Screen Max: ufficiale il display hub da 27 pollici

La nota società cinesi Xiaomi ha deciso di presentare al mondo una soluzione in più per quanto riguarda la gestione smart dell’abitazione, stiamo parlando di un display multimediale da 27 pollici in grado di offrire un insieme di funzionalità pensate per unire la gestione domotica della casa ad altre opzioni multimediali decisamente di spessore, scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Specifiche

Il device in questione off alludente uno schermo antiriflesso, con risoluzione Full HD (1.920 × 1.080 pixel) e superficie paper-like, Ciò permette di non affaticare la vista anche durante i sessioni di utilizzo prolungate, il dispositivo gode di un supporto regolabile in altezza in grave anche di ruotare e muoversi grazie alla presenza di cinque ruote presenti alla base, multimediale i dispositivo postazione smart e domotica della propria abitazione e garantisce la compatibilità con il microfono per consentire anche un utilizzo come karaoke con testi in tempo reale, il supporto ha tantissimi contenuti audiovisivi grazie alle partnership con i maggiori servizi di streaming cinesi e la possibilità di usufruire ovviamente di tutte le classiche funzioni che un dispositivo di questo tipo deve garantire.

Per il resto abbiamo a livello hardware la presenza di un processore a otto core con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, la presenza di una fotocamera frontale da cinque megapixel che consente anche di monitorare movimenti e proporre aggiustamenti durante l’attività fisica e una batteria da 9700 mAh che garantisce un’autonomia addirittura di 13 giorni in standby.

Si tratta di un dispositivo che al momento deve ancora arrivare in Italia e che consta un prezzo al cambio di 479 €, ovviamente non si tratta del prezzo definitivo per il mercato europeo dal momento che quest’ultimo sarà calcolato non solo in base al cambio della valuta, ma anche al netto di tasse sulle importazioni, non rimane dunque che attendere per capire se e quando arriverà eventualmente in Italia qui da noi.