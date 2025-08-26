Xiaomi e HyperOS 3: tanti modelli restano esclusi

Xiaomi si prepara a introdurre HyperOS 3, un aggiornamento molto atteso perché costruito su Android 16. La novità porta con sé un’interfaccia rivista, funzioni avanzate e possibilità di personalizzazione mai viste prima. La fase di test dovrebbe avviarsi entro la fine di agosto, con la diffusione della versione stabile prevista attorno al mese di ottobre. Nonostante l’entusiasmo, la lista dei dispositivi compatibili però non comprende tutta la serie del marchio. Una scelta che ha sorpreso numerose persone, soprattutto considerando l’ampia diffusione di alcuni modelli ancora oggi molto popolari.

Xiaomi e i modelli esclusi dall’aggiornamento HyperOS 3

La decisione di Xiaomi segna anche la chiusura del ciclo di HyperOS 2, ormai messo da parte per favorire la nuova piattaforma. L’obiettivo dell’azienda è quello di concentrare tutte le risorse sul futuro software, lasciando però indietro smartphone ancora diffusi. Le indiscrezioni provengono da fonti affidabili del settore e confermano un cambio di strategia che non tutti accoglieranno positivamente. HyperOS3 rappresenta quindi un passo in avanti importante, ma non universale.

Secondo quanto trapelato, Xiaomi avrebbe deciso di non aggiornare l’intera serie Xiaomi11, inclusa la versione 11 Lite 5G NE. Una scelta che sancisce la fine del supporto per una gamma di grande successo commerciale. Esclusa anche la serie Redmi Note 12, molto apprezzata per il suo rapporto qualità-prezzo, che non potrà accedere alle nuove funzioni del sistema operativo. Diverso il discorso per la gamma RedmiK50. La maggior parte dei modelli resterà fuori dall’aggiornamento, ma il K50 Ultra continuerà a ricevere supporto. Per quanto riguarda il marchio Poco, i modelli M5 e X5 non beneficeranno delle novità di HyperOS 3.

Xiaomi non ha ancora comunicato date ufficiali, ma il rilascio stabile dovrebbe arrivare in autunno, probabilmente già a ottobre. Gli utenti compatibili potranno così accedere a un sistema più moderno e funzionale, mentre chi possiede modelli esclusi dovrà inevitabilmente restare legato alle versioni precedenti.