Gli auricolari Xiaomi Buds 5 Pro WiFi scendono su Amazon al loro minimo storico, con la colorazione Nero proposta a 120,99€ al posto dei 219,99€ di listino. Si parla di uno sconto del 45% su un modello che si distingue per una caratteristica piuttosto rara nel panorama degli auricolari true wireless, ovvero la presenza della connettività WiFi accanto al classico Bluetooth. Sono tra i primi al mondo a offrire questa doppia anima e il taglio di prezzo li porta quasi a metà della cifra originale.

Non è però solo una questione di connessione. Dentro questi auricolari ci sono driver triassiali, il chip Qualcomm S7 Pro, una cancellazione del rumore che arriva fino a 55 dB e un’autonomia complessiva di 40 ore. Un insieme di specifiche che di solito si trova su prodotti ben più costosi.

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Xiaomi Buds 5 Pro WiFi, tre driver e audio lossless sfruttando la rete

Il cuore del progetto è il sistema a triplo driver coassiale con doppio amplificatore, pensato per gestire in modo separato le frequenze alte e quelle basse. Il risultato promesso è un suono più pulito e ricco di dettagli. Sul fronte dei bassi Xiaomi dichiara un miglioramento superiore al 200% rispetto alla generazione precedente, cioè Buds 4 Pro. A completare il quadro c’è la sintonizzazione Harman AudioEFX, che mette a disposizione due profili di equalizzazione adatti a diversi stili di ascolto.

La vera particolarità della versione Nero sta però nell’abbinamento tra il chip Qualcomm S7 Pro e la tecnologia XPAN. Grazie a questa soluzione gli auricolari sfruttano la rete WiFi per raggiungere un audio lossless a 24 bit e 96 kHz, con una banda che tocca i 4,2 Mbps. Praticamente il doppio di quanto garantito dall’aptX Lossless.

Le specifiche tecniche raccontano un prodotto completo sotto ogni aspetto. C’è la certificazione IP54 contro polvere e spruzzi, mentre la cancellazione attiva del rumore ANC arriva a 55 dB e si regola su tre livelli. Il supporto ai codec è ampio e include AAC, SBC, aptX Lossless, aptX Adaptive e LC3. Per le telefonate troviamo un sistema a tre microfoni con funzione HD Call a 32K.

Anche la batteria merita qualche parola. Ogni auricolare monta una cella da 64 mAh capace di garantire fino a 10 ore di ascolto continuo, che diventano 40 complessive contando la custodia di ricarica. Con la ricarica rapida bastano 10 minuti per ottenere 4 ore di utilizzo, e la custodia si ricarica sia in modalità wireless Qi sia via cavo USB C.

Funzioni smart, un limite da conoscere e il prezzo su Amazon

Tra le funzioni intelligenti spicca la possibilità di registrare l’audio riprodotto, chiamate comprese. Non mancano la traduzione assistita e il volume adattivo, che si regola in base all’ambiente circostante. C’è però un limite da tenere presente perché il collegamento WiFi XPAN, almeno per ora, funziona soltanto con Xiaomi 15 Ultra. Con tutti gli altri dispositivi la connessione passa dal Bluetooth tradizionale.

Nonostante questa restrizione il pacchetto resta tra i più completi della sua categoria. Già al prezzo di listino gli Xiaomi Buds 5 Pro WiFi si proponevano come un’alternativa concreta ad AirPods Pro 2, con un risparmio evidente. Con il ribasso attuale la differenza diventa ancora più marcata.

Il prezzo di partenza era fissato a 219,99€, mentre oggi su Amazon gli auricolari si trovano a 120,99€ con uno sconto del 45%. Rispetto al lancio il calo è significativo e trasforma la proposta in una delle occasioni più interessanti del periodo per chi cerca auricolari true wireless di fascia alta senza dover affrontare una spesa esagerata. L’offerta riguarda la colorazione Nero ed è disponibile direttamente su Amazon.

Fonte: TecnoAndroid