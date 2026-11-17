Una falla di iOS permette a un’applicazione malevola di leggere i file custoditi da altre app installate sullo stesso iPhone, e per il momento una correzione confermata non esiste. A lanciare l’allarme è stata Binance, dopo la divulgazione di una vulnerabilità battezzata worsequery che potrebbe toccare da vicino anche chi conserva criptovalute e asset digitali sul proprio smartphone.

La sicurezza di un telefono non dipende soltanto dalla solidità delle singole applicazioni. Conta molto anche il modo in cui il sistema operativo separa i programmi tra loro, e quando queste barriere vengono aggirate i dati considerati privati finiscono alla portata di software non autorizzato. L’avviso dell’exchange infatti non riguarda un difetto della sua app ma il meccanismo di isolamento della piattaforma Apple. Ed è proprio qui che la faccenda si fa delicata, perché le informazioni archiviate in locale possono valere parecchio per chi punta a sottrarre account e fondi.

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Come funziona worsequery e quali versioni di iOS sono coinvolte

Tecnicamente si parla di sandbox escape, cioè di una tecnica che consente a un’applicazione di uscire dai confini fissati dal sistema e raggiungere file appartenenti ad altri programmi. Secondo Binance le release interessate sono iOS 26.7.1, iOS 27.0.1 e iOS 27.2. Tra i dati potenzialmente esposti compaiono seed phrase, chiavi private e credenziali di accesso, nel caso in cui siano conservate in file leggibili o comunque recuperabili sul dispositivo.

La sandbox di Apple nasce esattamente per impedire che un’app possa curiosare liberamente nei dati di un’altra. Superarla significa quindi incrinare una delle separazioni su cui si regge l’intero ecosistema mobile. Il problema poi non si limita al mondo crypto, visto che la falla di iOS potrebbe riguardare anche altre informazioni riservate che nulla hanno a che vedere con le monete digitali.

La tecnica è stata resa pubblica tramite un proof of concept. Un programma chiamato WQ Files mostra come sia possibile consultare, esportare, modificare e perfino cancellare i dati di altre app senza alcun jailbreak del telefono. C’è però un limite importante, perché l’attacco funzioni il software malevolo deve essere installato sull’iPhone. La diffusione può passare da canali poco affidabili e da installazioni in sideload, quindi al di fuori dell’App Store. Binance ha comunque precisato che al momento non risultano furti di criptovalute confermati legati a questa vulnerabilità.

Le precauzioni consigliate e il nodo della patch

L’exchange invita a fare molta attenzione alla provenienza delle applicazioni, soprattutto quando vengono installate manualmente o arrivano da sviluppatori sconosciuti. La raccomandazione è di rimuovere i programmi superflui o poco attendibili e di mantenere aggiornati sia il sistema operativo sia le app, sempre passando dai canali ufficiali e mai da fonti di dubbia origine come suggerisce lo stesso avviso su worsequery.

Sul fronte delle correzioni la situazione è meno lineare di quanto si potrebbe sperare. Il 9 novembre Apple ha rilasciato aggiornamenti di sicurezza che intervengono su nove vulnerabilità, e una di queste riguarda l’accesso a dati sensibili attraverso App Intents. Non è stato però chiarito se si tratti dello stesso problema segnalato da Binance. Sulla base delle sole note pubblicate, insomma, la risoluzione di worsequery non può essere data per certa.

Per chi teme che il proprio dispositivo sia già stato compromesso, Binance suggerisce di trasferire i fondi su un nuovo portafoglio creato da un dispositivo pulito e di reimpostare tutte le sessioni di accesso attive.

Fonte: TecnoAndroid