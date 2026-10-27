Xiaomi 17T scende a 599,90 euro su Amazon con zoom Leica 5x

Xiaomi 17T è in offerta su Amazon a 599,90 euro e si conferma una delle proposte più interessanti nella fascia media. Il prezzo di listino sul portale è di 749,90 euro, quindi lo sconto vale 150 euro tondi, pari a circa il 20% in meno rispetto alla cifra di partenza. Non è un dettaglio da poco per chi stava aspettando il momento giusto per cambiare telefono senza puntare per forza su un top di gamma.

C’è poi un altro elemento che rende l’occasione ancora più appetibile. L’acquisto si può infatti dividere in 12 rate mensili senza interessi, una formula che abbassa parecchio l’impatto sul portafoglio. Facendo due conti, la spesa si aggira sui 50 euro al mese per un anno. Il dispositivo è venduto e spedito direttamente da Amazon, cosa che per molti rappresenta una garanzia in più sul fronte della consegna e dell’assistenza post vendita. L’offerta è stata verificata il 25 ottobre alle 9:30 e, come sempre succede con questo tipo di promozioni, il prezzo può cambiare nel giro di poche ore.

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Cosa offre Xiaomi 17T in questa configurazione

La versione in promozione è quella da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, nella colorazione Blue. Il cuore del telefono è il MediaTek Dimensity 8500 Ultra, il chip che Xiaomi ha scelto per spingere questo modello e che lavora in coppia con un quantitativo di memoria piuttosto generoso per la categoria. Lo spazio di archiviazione permette di conservare foto, video e app senza dover fare pulizia ogni due settimane, un aspetto che chi usa molto lo smartphone apprezza subito.

Sul fronte dell’autonomia, Xiaomi 17T monta una batteria da 6.500 mAh, valore tipico dichiarato dal produttore. A questa si affianca la ricarica rapida HyperCharge da 67 W, pensata per riportare in fretta il telefono a livelli utilizzabili quando il tempo stringe. Una combinazione che, sulla carta, punta a garantire giornate intere lontano dalla presa senza troppi pensieri.

Lo schermo è un pannello Eye-Care da 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, caratteristica che rende più fluido lo scorrimento di menu, pagine web e social. Il dettaglio che però attira maggiormente l’attenzione riguarda il comparto fotografico, dove spicca il teleobiettivo Leica 5x. La collaborazione con il marchio tedesco è ormai un tratto distintivo dei modelli Xiaomi e qui si traduce in uno zoom ottico che permette di avvicinare i soggetti lontani mantenendo una buona qualità d’immagine.

Il prezzo su Amazon e le alternative online

Chi valuta l’acquisto farebbe bene a dare un’occhiata anche agli altri negozi. Al di fuori di Amazon, infatti, il medesimo smartphone compare a cifre ancora più basse. Da GigaTrade lo Xiaomi di fascia media è disponibile a 474 euro, mentre un altro rivenditore online lo propone a 489 euro e un terzo si allinea di nuovo sui 474 euro. Si tratta quindi di una differenza di oltre 100 euro rispetto alla proposta di Amazon, che resta comunque l’unica tra quelle segnalate a offrire il pagamento dilazionato in dodici mensilità a tasso zero e la vendita diretta da parte del colosso dell’e-commerce.

La scelta, in pratica, dipende da cosa si mette al primo posto tra risparmio puro e comodità della rateizzazione. Questi prezzi alternativi fanno riferimento all’aggiornamento del 25 ottobre 2026 alle ore 11:18.

Fonte: TecnoAndroid